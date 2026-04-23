#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

На что нужно обратить внимание казахстанцам при передаче пенсионных накоплений частным управляющим

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 12:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова 23 апреля 2026 года в кулуарах Сената прокомментировала участие частных управляющих компаний в управлении пенсионными активами, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что уже в настоящее время, кроме Нацбанка, частью пенсионных активов управляют 5 частных управляющих компаний.

"Но пока общий объем, который есть у частных управляющих компаний, еще небольшой. Чтобы понимать масштаб цифр: под управлением Национального банка находится более 25 трлн тенге, а под управлением этих 5 частных управляющих компаний около 100 млрд тенге. И выбор между Национальным банком и частными управляющими компаниями совершает сам вкладчик. По поводу этих рисков уменьшения стоимости или потери пенсионных активов – до того, как эти частные управляющие получили разрешение управлять пенсионными активами, АРРФР и Национальным банком была проделана большая работа", – дополнила Алия Молдабекова.

По ее словам, прежде всего были установлены жесткие критерии и требования к этим управляющим компаниям.

"Речь идет о собственном капитале не менее 1,7 млрд тенге, об опыте управления активами в течение не менее 3 лет и наличии крупного акционера-резидента с определенным уровнем кредитного рейтинга. Также речь идет об отсутствии фактов убыточной деятельности. Вот на основании этих жестко сформулированных требований есть, по крайней мере, основания полагать, что этих ошибок, с которыми мы столкнулись до этого, не повторится. Сейчас гарантия сформулирована в виде того, что по частным управляющим компаниям определяется их средняя доходность, и если у какой-то конкретной управляющей компании средняя доходность значительно ниже, то она предоставляет вкладчику какие-то возмещения", – озвучила Алия Молдабекова.

Зампред Нацбанка отметила, что сейчас проводится активная работа, чтобы все-таки население смотрело на такие частные управляющие компании.

"Потому что в среднем с момента их запуска у них доходность больше, чем доходность Национального банка, потому что они сфокусированы, а у Национального банка все-таки более консервативный подход. Поэтому сейчас нами совместно с агентством обсуждаются, какие нужно внедрить требования, чтобы население с большим интересом смотрело на эти частные управляющие компании и потенциально могло повысить доходность по своим пенсионным накоплениям", – сказала Алия Молдабекова.

На вопрос журналиста о том, что должно насторожить казахстанцев, зампред Нацбанка ответила, что при принятии решения о переводе пенсионных накоплений в частные компании прежде всего необходимо тщательно все проанализировать.

"Их не так много, их всего 5. И причем деятельность, их результаты – это очень все прозрачно. Эти частные управляющие компании начали работать еще с 2023-2024 годов. Можно просто посмотреть их историческую доходность за этот период", – объяснила Алия Молдабекова.

Ранее она объяснила, почему в Нацбанке поддерживают повышение порогов изъятия пенсионных накоплений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: