Финансы

В Казахстане придумали, как можно обеспечить пенсией долгожителей

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, какие поправки предлагается ввести в пенсионное законодательство страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев сообщил, что сформирована рабочая группа, где обсуждаются механизмы по обеспечению финансовой устойчивости, долгосрочного баланса и достойного уровня пенсии.

"Но этот вопрос будет выработан к июню 2026 года. Мы приступили к обсуждению – получили пакет предложений от ЕНПФ. Он называется "4+1"... Речь идет об обязательных пенсионных отчислениях работодателя, которые до 2028 года будут увеличиваться до 5%, и здесь предполагается 4% из них направлять на индивидуальный пенсионный счет гражданина к тем 10%, которые ежемесячно им отчисляются с доходов, а 1% направить как страховой в общий фонд", – сказал он.

По его данным, у министерства будет выработана четкая позиция по данному вопросу после изучения расчетов.

Позже председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов пояснил, что речь идет о защите тех, кто пережил порог в 80 и более лет.

"(Использоваться эти средства. – Прим. ред.) начнут только тогда, когда человек "переживет" свои накопления. Он продолжит на том же самом уровне получать накопительную пенсию за счет 1-процентного счета. Здесь не должно быть такого, что человек вообще ни в чем не участвовал, а потом пришел и сказал: "Платите мне деньги". Выплаты будут только тем, кто достиг этого порога – 80 лет+. Условно говоря, чтобы обеспечивать им накопительную пенсию. Тем, кто регулярно участвовал в пенсионной накопительной системе, платил налоги, отчислял свои обязательные пенсионные взносы, сберегал. Если у него завершатся его пенсионные накопления (то с этого общего счета. – Прим. ред.), будет получать на том же самом уровне пенсию и дальше", – пояснил он.

В случае смерти вкладчика эти средства, 10+4%, перейдут наследникам.

Ранее глава ЕНПФ в Сенате заявил о возможности внесения изменений в механизм уплаты обязательных пенсионных взносов работодателя.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Что делают с невостребованными счетами казахстанцев в ЕНПФ
