Что делают с невостребованными счетами казахстанцев в ЕНПФ

Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, когда казахстанцы могут заявить свои права на пенсионные накопления, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанат Курманов сообщил, что в жизни бывают разные ситуации, из-за чего пенсионные накопления в ЕНПФ остаются невостребованными. Одна из причин – переезд в другую страну.

"Понятно, что солидарная и базовая пенсия ему не положены, так как он не гражданин РК, но свои пенсионные накопления он может получить. Согласно Гражданскому кодексу, пенсионные накопления являются собственностью человека и никто не имеет права забрать эти деньги. Они продолжают находиться на индивидуальном пенсионном счете вкладчика и инвестируются. Через некоторое время человек может обратиться и предъявить права на свои пенсионные отчисления", – сказал он.

Еще одна причина – смерть вкладчика. В этом случае свои права на вклады могут предъявить наследники.

"Они могут в любое время обратиться и предъявить свои права на наследование. Там сроков тоже нет", – подчеркнул глава ЕНПФ.

