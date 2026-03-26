#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Финансы

Что делают с невостребованными счетами казахстанцев в ЕНПФ

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 21:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, когда казахстанцы могут заявить свои права на пенсионные накопления, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанат Курманов сообщил, что в жизни бывают разные ситуации, из-за чего пенсионные накопления в ЕНПФ остаются невостребованными. Одна из причин – переезд в другую страну.

"Понятно, что солидарная и базовая пенсия ему не положены, так как он не гражданин РК, но свои пенсионные накопления он может получить. Согласно Гражданскому кодексу, пенсионные накопления являются собственностью человека и никто не имеет права забрать эти деньги. Они продолжают находиться на индивидуальном пенсионном счете вкладчика и инвестируются. Через некоторое время человек может обратиться и предъявить права на свои пенсионные отчисления", – сказал он.

Еще одна причина – смерть вкладчика. В этом случае свои права на вклады могут предъявить наследники.

"Они могут в любое время обратиться и предъявить свои права на наследование. Там сроков тоже нет", – подчеркнул глава ЕНПФ.

Ранее Жанат Курманов рассказал, как планируется обеспечивать пенсией долгожителей.

Читайте также
Поменять механизм уплаты обязательных пенсионных взносов работодателей хотят в Казахстане
17:33, Сегодня
Поменять механизм уплаты обязательных пенсионных взносов работодателей хотят в Казахстане
Будут ли использовать пенсионные накопления казахстанцев для создания гарантийного фонда
14:00, 12 февраля 2025
Будут ли использовать пенсионные накопления казахстанцев для создания гарантийного фонда
Запрет на снятие пенсионных излишков: что ответил глава ЕНПФ
13:42, 12 февраля 2025
Запрет на снятие пенсионных излишков: что ответил глава ЕНПФ
Читайте также
Жиренбаев прокомментировал своё выступление в короткой программе на ЧМ-2026
22:04, Сегодня
Жиренбаев прокомментировал своё выступление в короткой программе на ЧМ-2026
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
21:31, Сегодня
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
21:15, Сегодня
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
20:38, Сегодня
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
