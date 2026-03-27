Налоговый календарь: какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в апреле 2026 года

В Казахстане в апреле 2026 года налогоплательщикам предстоит выполнить ряд обязательств по сдаче отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, какие налоги и в какие сроки нужно уплатить, а также напомнили о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств, в том числе уплаты налога на транспорт. Налоговые отчетности по 15 апреля нужно представить: Форма 400.00 – декларация по акцизу за февраль 2026 года. по 20 апреля: Форма 101.02 – расчет авансовых платежей по КПН на 2-4 кварталы 2026 года;

Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за март;

Форма 851.00 – расчет текущих платежей за пользование земельными участками;

Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Нужно уплатить: по 1 апреля: Налог на транспортные средства физических лиц за 2025 год. по 6 апреля: ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой за март 2026 года. по 10 апреля: КПН – окончательный расчет по декларации за 2025 год.

ИПН – окончательный расчет по доходам, не облагаемым у источника выплаты.

Налоги недропользователей (в том числе налог на сверхприбыль, альтернативный налог и др.).

Земельный налог, налог на имущество – окончательные расчеты за 2025 год.

Налог на транспортные средства по декларации за 2025 год и обязательствам, возникшим после 1 июля 2025 года. по 15 апреля: ИПН для самозанятых (через платформы) за март 2026 года. по 20 апреля: НДС в ЕАЭС за март 2026 года.

Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. по 27 апреля: КПН – авансовые платежи за апрель.

КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты за март.

Платежи за пользование земельными участками.

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за апрель.

Единый платеж за март.

Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за март.

