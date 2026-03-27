Налоговый календарь: какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в апреле 2026 года
В Казахстане в апреле 2026 года налогоплательщикам предстоит выполнить ряд обязательств по сдаче отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, какие налоги и в какие сроки нужно уплатить, а также напомнили о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств, в том числе уплаты налога на транспорт.
Налоговые отчетности
по 15 апреля нужно представить:
- Форма 400.00 – декларация по акцизу за февраль 2026 года.
по 20 апреля:
- Форма 101.02 – расчет авансовых платежей по КПН на 2-4 кварталы 2026 года;
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за март;
- Форма 851.00 – расчет текущих платежей за пользование земельными участками;
- Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Нужно уплатить:
по 1 апреля:
- Налог на транспортные средства физических лиц за 2025 год.
по 6 апреля:
- ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой за март 2026 года.
по 10 апреля:
- КПН – окончательный расчет по декларации за 2025 год.
- ИПН – окончательный расчет по доходам, не облагаемым у источника выплаты.
- Налоги недропользователей (в том числе налог на сверхприбыль, альтернативный налог и др.).
- Земельный налог, налог на имущество – окончательные расчеты за 2025 год.
- Налог на транспортные средства по декларации за 2025 год и обязательствам, возникшим после 1 июля 2025 года.
по 15 апреля:
- ИПН для самозанятых (через платформы) за март 2026 года.
по 20 апреля:
- НДС в ЕАЭС за март 2026 года.
- Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
по 27 апреля:
- КПН – авансовые платежи за апрель.
- КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты за март.
- Платежи за пользование земельными участками.
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за апрель.
- Единый платеж за март.
- Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за март.
Читайте также
