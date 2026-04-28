Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в мае 2026 года

В мае 2026 года налогоплательщикам необходимо выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы отметили, что особенностью отчетного периода является то, что значительная часть налоговой отчетности приходится на итоги 1 квартала 2026 года, что усиливает ответственность налогоплательщиков за своевременное и корректное исполнение своих обязательств.

Налоговые отчетности

До 15 мая необходимо представить:

Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 1 квартал 2026 года;

Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 1 квартал 2026 года;

Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 1 квартал 2026 года;

Форма 300.00 – декларация по НДС за 1 квартал 2026 года;

Форма 400.00 – декларация по акцизу за март 2026 года;

Форма 500.00 – декларация по платежам недропользователей за 1 квартал 2026 года;

Форма 510.00 – декларация по подписному бонусу за 1 квартал 2026 года;

Форма 531.00 – декларация (расчет) по исполнению налогового обязательства в натуральной форме за 1 квартал 2026 года;

Форма 590.00 – декларация по НДПИ и сопутствующим платежам за 1 квартал 2026 года;

Форма 641.00 – расчет отчислений и взносов за 1 квартал 2026 года;

Форма 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;

Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за 1 квартал 2026 года;

Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами за 1 квартал 2026 года.

Необходимо уплатить:

По 5 мая:

ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за апрель 2026 года.

по 15 мая:

ИПН для самозанятых (через платформы) за апрель 2026 года.

по 20 мая:

НДС в ЕАЭС за апрель 2026 года;

Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС.

по 25 мая: