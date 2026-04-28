Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в мае 2026 года
Фото: pexels
В мае 2026 года налогоплательщикам необходимо выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте государственных доходов Алматы отметили, что особенностью отчетного периода является то, что значительная часть налоговой отчетности приходится на итоги 1 квартала 2026 года, что усиливает ответственность налогоплательщиков за своевременное и корректное исполнение своих обязательств.
Налоговые отчетности
До 15 мая необходимо представить:
- Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 1 квартал 2026 года;
- Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 1 квартал 2026 года;
- Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 1 квартал 2026 года;
- Форма 300.00 – декларация по НДС за 1 квартал 2026 года;
- Форма 400.00 – декларация по акцизу за март 2026 года;
- Форма 500.00 – декларация по платежам недропользователей за 1 квартал 2026 года;
- Форма 510.00 – декларация по подписному бонусу за 1 квартал 2026 года;
- Форма 531.00 – декларация (расчет) по исполнению налогового обязательства в натуральной форме за 1 квартал 2026 года;
- Форма 590.00 – декларация по НДПИ и сопутствующим платежам за 1 квартал 2026 года;
- Форма 641.00 – расчет отчислений и взносов за 1 квартал 2026 года;
- Форма 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;
- Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за 1 квартал 2026 года;
- Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами за 1 квартал 2026 года.
Необходимо уплатить:
По 5 мая:
- ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за апрель 2026 года.
по 15 мая:
- ИПН для самозанятых (через платформы) за апрель 2026 года.
по 20 мая:
- НДС в ЕАЭС за апрель 2026 года;
- Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС.
по 25 мая:
- КПН – авансовые платежи за май 2026 года;
- КПН, удержанный у источника выплаты за апрель 2026 года;
- ИПН, удержанный у источника выплаты за апрель 2026 года;
- Социальный налог за апрель 2026 года;
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за май;
- Единый платеж за апрель 2026 года;
- Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за апрель 2026 года.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript