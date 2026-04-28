Финансы

Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в мае 2026 года

В мае 2026 года налогоплательщикам необходимо выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы отметили, что особенностью отчетного периода является то, что значительная часть налоговой отчетности приходится на итоги 1 квартала 2026 года, что усиливает ответственность налогоплательщиков за своевременное и корректное исполнение своих обязательств.

Налоговые отчетности

До 15 мая необходимо представить:

  • Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 1 квартал 2026 года;
  • Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 1 квартал 2026 года;
  • Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 1 квартал 2026 года;
  • Форма 300.00 – декларация по НДС за 1 квартал 2026 года;
  • Форма 400.00 – декларация по акцизу за март 2026 года;
  • Форма 500.00 – декларация по платежам недропользователей за 1 квартал 2026 года;
  • Форма 510.00 – декларация по подписному бонусу за 1 квартал 2026 года;
  • Форма 531.00 – декларация (расчет) по исполнению налогового обязательства в натуральной форме за 1 квартал 2026 года;
  • Форма 590.00 – декларация по НДПИ и сопутствующим платежам за 1 квартал 2026 года;
  • Форма 641.00 – расчет отчислений и взносов за 1 квартал 2026 года;
  • Форма 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;
  • Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за 1 квартал 2026 года;
  • Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами за 1 квартал 2026 года.

Необходимо уплатить:

По 5 мая:

  • ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за апрель 2026 года.

по 15 мая:

  • ИПН для самозанятых (через платформы) за апрель 2026 года.

по 20 мая:

  • НДС в ЕАЭС за апрель 2026 года;
  • Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС.

по 25 мая:

  • КПН – авансовые платежи за май 2026 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты за апрель 2026 года;
  • ИПН, удержанный у источника выплаты за апрель 2026 года;
  • Социальный налог за апрель 2026 года;
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за май;
  • Единый платеж за апрель 2026 года;
  • Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за апрель 2026 года.
Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какую отчетность обязаны представлять финорганизации об обращениях потребителей
Налоговый календарь: какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в апреле 2026 года
09:39, 27 марта 2026
Налоговый календарь: какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в апреле 2026 года
Налоговый календарь: когда и какие налоги платить в марте 2026 года
16:40, 02 марта 2026
Налоговый календарь: когда и какие налоги платить в марте 2026 года
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
15:24, Сегодня
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Сегодня
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Сегодня
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
