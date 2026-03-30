Нефть тянет тенге к 480 за доллар, но рынок уже закладывает разворот: что будет с курсом в начале апреля

Цена на нефть вышла на экстремальные уровни и резко усилила курс тенге, однако рынок уже готовит обратное движение. Насколько устойчиво текущее укрепление и где проходит точка разворота, разбирался Zakon.kz.

Нефть задала импульс, но одновременно обозначила предел

Неделя с 30 марта начинается для тенге с сильной позиции, однако причина этого укрепления полностью внешняя. Цена ближайшего фьючерса на нефть Brent (front-month) держится в диапазоне 107-108 долларов за баррель на фоне острой ситуации в Ормузском проливе. Крупнейший инвестиционный банк мира – Goldman Sachs – даже назвал все происходящее "крупнейшим шоком предложения в истории" и повысил прогноз на цену нефти в текущем году до 85 долларов.

Для Казахстана это прямой канал влияния: рост цен на нефть увеличивает валютную выручку экспортеров, предложение долларов внутри страны расширяется, и курс закономерно идет вниз. Именно этот фактор сейчас формирует движение тенге и временно перекрывает внутренние ограничения.

Почему в этот раз нефть "работает" без сопротивления доллара

В обычной ситуации эффект дорогой нефти частично нивелируется сильным долларом, однако сейчас этого не происходит. Несмотря на то, что индекс доллара превысил 100, Федеральная резервная система США в марте сохранила ставку на уровне 3,50-3,75%, что означает паузу в ужесточении политики и отсутствие дополнительного давления на валюты развивающихся рынков, включая тенге.

В результате складывается редкая комбинация: нефть толкает тенге к укреплению, а доллар не создает встречного давления. Именно это объясняет, почему текущее движение оказалось резким и почти не встретило сопротивления.

Евро в этой конструкции, скорее, слабое звено

Параллельно меняется и баланс внутри валютной корзины. Европейский центральный банк удерживает ставки на уровне 2%, но при этом прямо указывает на риск ускорения инфляции из-за дорогой энергии. Это принципиальный момент, потому что высокая инфляция сама по себе валюту не усиливает.

Рост цен на энергию ухудшает торговый баланс еврозоны и давит на экономическую активность, что в базовом сценарии работает против евро. Поддержка возможна только через более длительное сохранение жесткой денежно-кредитной политики, однако даже в этом случае потенциал роста остается ограниченным и динамика евро выглядит слабее доллара.

Тенге поддержан ставкой, но эта поддержка дорогая

Внутренние факторы усиливают внешний эффект, но одновременно задают его предел. Национальный банк Казахстана сохраняет базовую ставку на уровне 18%, что формирует высокую доходность тенговых инструментов и привлекает капитал через керри-трейд – стратегию, при которой инвесторы занимают в дешевых валютах и перекладываются в более доходные активы.

Дополнительную роль играет снижение региональных рисков: Казахстан остается стабильной юрисдикцией, и часть инвестиционных капиталов из-за границы перетекает на этот рынок. Однако инфляция ограничивает пространство для маневра: годовой показатель составляет 11,7%, а месячный рост ускорился до 1,1%, что не позволяет снижать ставку и фиксирует текущую модель – сильный, но дорогой тенге.

Где рынок уже начинает разворот

Ключевой вопрос заключается в том, насколько глубоко может продолжиться текущее укрепление. В конце марта курс уже опускался в диапазон 477-480 тенге за доллар, и именно эта зона сейчас выступает сильным уровнем поддержки, ниже которого рынок не смог закрепиться.

Такие уровни, как правило, не пробиваются с первого раза и становятся точкой разворота. Это означает, что текущее движение вниз по доллару с высокой вероятностью носит краткосрочный характер.

Сценарий на первую неделю апреля разбивается на две части, полагает финансист Арсен Темирбаев. В начале апреля на фоне дорогой нефти возможно продолжение укрепления тенге с тестированием нижних уровней:

USD/KZT – 480-488 тенге,

EUR/KZT – 556-561 тенге,

RUB/KZT – 5,7-6 тенге.

Если Brent удержится выше 110 долларов, рынок действительно может подойти к отметкам около 480 тенге за доллар. Однако уже через неделю может начаться формирование обратного движения.

Финансист оценивает происходящее без драматизации. По его мнению, тенге сейчас хорошо держится. Любые колебания в пределах 3-5 тенге на следующей неделе – это рабочий шум, а не обвал. Валюта находится в фазе среднесрочного укрепления. Пока курс не закрепится выше 515 тенге, говорить о смене тренда на обесценивание преждевременно

Эксперт также указывает на непредсказуемость и сокращение горизонта прогнозирования.

"Мой совет: если вам нужна валюта для текущих нужд, уровни в районе 500 тенге остаются комфортными для покупки. Однако помните главную установку: пока сохраняется напряженность на Ближнем Востоке, любой прогноз сжимается до одного дня". Арсен Темирбаев

Отметим, что, согласно февральскому макроопросу Нацбанка РК, ожидания по курсу доллара пересмотрены в сторону более крепкого тенге. Если ранее аналитики прогнозировали, что в среднем за 2026 год курс USD/KZT составит 537 тенге за доллар, то теперь медианный прогноз снижен до 535 тенге. Аналогичная корректировка произошла и по следующим годам: на 2027 год прогноз улучшен с 559,5 до 555,1 тенге за доллар, на 2028 год – с 580 до 578 тенге.