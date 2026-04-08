Финансы

Новый прогноз по курсу доллара сделали финансисты Казахстана

Фото: Zakon.kz
Драматические события в Персидском заливе, заоблачные цены на нефть и беспрецедентное укрепление тенге изменили ожидания аналитиков по ключевым показателям экономики страны. Как теперь рынок оценивает валютный курс, инфляцию и ставку, выяснял Zakon.kz.

Нефть – основа пересмотра старых прогнозов

Ассоциация финансистов Казахстана провела очередной опрос профессиональных участников финансового рынка в отношении главных индикаторов экономики РК в апреле 2026 года. В исследовании изучалось мнение банковских, страховых, брокерских организаций, аналитических и казначейских подразделений.

В данной публикации представлены ответы респондентов на вопросы, касающиеся прогнозов по следующим ключевым индикаторам: стоимость нефти марки Brent; курс доллара США к тенге; инфляция; ВВП и базовая ставка Нацбанка.

Все опрошенные, прежде всего, резко повысили ожидания по нефти.

Прогноз цены Brent на 12 месяцев вырос до 83,7 доллара за баррель против 71,5 доллара ранее.

Причина – риски перебоев поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке, которые перевесили ожидания увеличения добычи со стороны ОПЕК+. Именно этот фактор стал отправной точкой для пересмотра остальных макроэкономических оценок.

Рост экономики и курс тенге

На фоне более дорогой нефти аналитики повысили прогноз по ВВП через год до 5,0% против 4,8% ранее. Логика простая: рост экспортной выручки усиливает торговый баланс и расширяет бюджетные возможности, что поддерживает внутренний спрос.

При этом текущая динамика остается сдержанной. Краткосрочный экономический индикатор за январь-февраль составил 100,2%, что указывает на слабый старт года.

Валютные прогнозы также были пересмотрены. На горизонте 1 месяца аналитики ожидают курс на уровне 490,1 тенге за доллар против 508,2 ранее.

Через 12 месяцев средняя оценка составляет 526,3 тенге за доллар (542,1 ранее). Это самый низкий прогноз с ноября 2024 года.

Укрепление тенге поддерживается не только нефтью. В числе факторов – регулярные конвертации валюты в рамках операций Нацбанка (около 1 млрд долларов в апреле), операции квазигоссектора и приток средств нерезидентов в государственные ценные бумаги Казахстана.

Инфляция замедляется, но риски остаются

На фоне укрепления курса тенге (+8% с начала года) и снижения месячной инфляции до 0,6% в марте (1,1% в феврале) аналитики понизили прогноз на год до 11% против 11,6% ранее.

Более сильный тенге сдерживает импортируемую инфляцию, однако сохраняются внутренние риски – прежде всего рост регулируемых тарифов и возможное подорожание ГСМ.

Большинство респондентов (82%) ожидают сохранения базовой ставки на уровне 18% на ближайшем заседании Национального банка 24 апреля.

В среднесрочной перспективе аналитики допускают снижение ставки до 16,5% (16,75% ранее). В этом случае реальная ставка составит около 5,5% против текущих 7,0%, что несколько снизит привлекательность тенговых инструментов.

Что это значит для рынка?

Пересмотр ожиданий произошел вслед за ростом цен на нефть и укреплением тенге, однако этот эффект во многом опирается на внешние факторы и поддерживается валютными потоками.

Да, Казахстан получил хорошую "валютную фору" из-за невероятных цен на нефть.

Поэтому текущий пересмотр прогнозов и опирается на крайне нестабильную внешнюю среду, где цены на сырье и валютные ожидания меняются не из-за экономики страны, а из-за хода военных конфликтов и решений по ключевым логистическим маршрутам.

В этих условиях любые оценки по курсу, инфляции и ставке носят всего лишь тактический характер и могут быстро меняться вместе с новостным фоном.

Ранее мы рассказали, как перемирие между США и Ираном перевернуло логику сырьевых и валютных рынков.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
