Доллар ниже 480 тенге: аналитики объяснили укрепление национальной валюты

Курс доллара в Казахстане упал до уровня осени 2024 года. За день снижение составило 1%, за месяц – 2,63%, за полгода – уже 11,8%. Почему укрепление тенге оказалось таким устойчивым, разбирался Zakon.kz.

Сценарий, который мог не сработать

Если смотреть на внешний фон, происходящее выглядит почти нелогично. Обострение на Ближнем Востоке, угроза нефтяным потокам, рост страховых и прочих рисков – все это обычно приводит к усилению доллара и давлению на валюты развивающихся стран. Именно такой сценарий и ожидался рынком.

Однако в этот раз геополитика не ослабила тенге, а стала частью цепочки, которая в итоге его укрепила. И это ключевая точка, без которой текущую динамику объяснить невозможно.

Как объясняет экономист Эльдар Шамсутдинов, тенге оказался единственной валютой на фронтире (валюты развивающихся стран), которая укрепилась к доллару примерно на 1%, тогда как большинство валют ослабли на 1-4,5%.

По словам экономиста, ключевую роль здесь играет нефтяной фактор, но не только он.

"Не стоит забывать про наши отличные суверены, налоговую реформу, фискальную мобилизацию и инвестпрограммы холдинга "Байтерек". Это все важные "тейки", которые недооцениваются на внутреннем рынке". Эльдар Шамсутдинов

Случайность? Не думаем...

Сначала укрепление тенге выглядело как реакция, но довольно быстро стало ясно, что речь идет о более глубоком процессе. Типичный пример – вчерашние торги на KASE. По данным Ассоциации финансистов Казахстана, в понедельник курс USD/KZT изменился на 5,08 тенге за день, при этом объем торгов составил 330,1 млн долларов и оказался на 24,7 млн ниже предыдущего уровня.

Снижение при падающем объеме – деталь, которая указывает не на всплеск спроса, а на изменение самого баланса валюты в системе.

Эту же динамику подтверждает Первое кредитное бюро: доллар достиг минимума с августа 2024 года не просто так. В течение марта тенге укрепился на 2,63%, или на 11,36 тенге, а с начала года – на 3,8%, или на 19,33 тенге. Когда такие цифры складываются вместе, становится понятно, что это уже не краткосрочное движение, а устойчивая тенденция.

Кстати говоря, на Форекс (на 13:50 по времени Астаны) доллар торгуется на уровне 479,6 тенге на фоне официального курса 486,2, что говорит о продолжающемся укреплении тенге.

Где на самом деле изменилась ситуация

Причину всего "валютного" сдвига нужно искать не в самом валютном рынке, а в более базовой вещи – в потоках валюты в экономике, полагают эксперты.

В январе внешнеторговый оборот составил 11,0 млрд долларов, из которых экспорт достиг 6,3 млрд долларов, увеличившись на 22,8%, тогда как импорт составил 4,7 млрд долларов с ростом 7,7%. На первый взгляд это просто статистика, но именно она объясняет происходящее с курсом.

Разница между экспортом и импортом – профицит – выросла до 1,6 млрд долларов против 0,8 млрд годом ранее, то есть увеличилась на 104,8%.

Это означает, что в страну стало поступать значительно больше валюты, чем из нее уходит, и именно этот избыток начинает давить на курс.

Почему все упирается в нефть?

Но торговый баланс не меняется сам по себе – за ним всегда стоит источник. В текущей ситуации этот источник очевиден: рост цен на нефть.

На бирже ICE майские фьючерсы на Brent удерживаются в районе 103-104 доллара за баррель на фоне эскалации вокруг Ирана и ограничений судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около четверти мировых морских поставок нефти. Когда часть предложения оказывается под угрозой, рынок реагирует ростом цен.

Для Казахстана это означает прямое увеличение валютной выручки. Экспортеры получают больше долларов и продают их внутри страны, усиливая предложение валюты и тем самым создавая давление на курс.

Рынок ускоряет процесс

На этом этапе в движение включаются сами участники рынка, усиливая исходный эффект.

Как отмечают в АФК, рост нефтяных цен улучшает ожидания по валютным поступлениям и устойчивости платежного баланса, что способствует притоку средств нерезидентов в тенговые активы. Параллельно происходит перекладка депозитов в пользу национальной валюты, а спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса снижается.

Одновременно предложение долларов увеличивается за счет операций квазигоссектора и экспортеров.

В результате формируется ситуация, в которой валюты в системе становится больше, чем требуется для текущих расчетов, и курс начинает реагировать уже по внутренней логике спроса и предложения.

Парадокс, который все объясняет

Самый важный элемент этой истории – то, как в ней сработала геополитика.

Изначально она воспринималась как фактор риска, способный ослабить тенге. Однако в реальности она привела к росту цен на нефть, а через этот канал – к увеличению валютных поступлений.

Поэтому часть инвесторов начала рассматривать Казахстан не как уязвимый рынок, а как получателя выгоды от текущей ситуации. В этой логике важен не сам риск, а его экономическое последствие.

Ну и, наконец, ключевой для рынка вопрос: насколько текущее укрепление может продолжаться?

Факторы, которые сейчас поддерживают тенге, – высокая нефть, профицит торгового баланса и приток капитала – уже реализуются и во многом отражены в текущем курсе. Это означает, что дальнейшее движение требует либо их усиления, либо появления новых причин роста. Ответ расплывчатый, но в 2026 году это уже становится нормой.

