Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 апреля
По состоянию на 5 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 470,40 тенге; евро – 545,68 тенге; российский рубль – 5,89 тенге; китайский юань – 68,38 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
467 тенге на покупку, 474 тенге на продажу.
Курс евро:
539 тенге на покупку, 549 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,84 тенге на покупку, 6,15 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
468,69 тенге на покупку, 471,15 тенге на продажу.
Курс евро:
540,46 тенге на покупку, 545,9 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,87 тенге на покупку, 6 тенге на продажу.
Денежные трудности не возникают внезапно. Это цепочка повседневных решений, которые со временем закрепляют одно и то же финансовое положение. Почему одни люди годами остаются в режиме нехватки средств, а другие не заботятся о деньгах, разбирался Zakon.kz.