Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 апреля

Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 18 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 469,52 тенге; евро – 553,75 тенге; российский рубль – 6,15 тенге; китайский юань – 68,82 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

467,82 тенге на покупку, 474,81 тенге на продажу.

Курс евро:

552,74 тенге на покупку, 562,74 тенге на продажу.

Курс рубля:

6 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

469,11 тенге на покупку, 471,71 тенге на продажу.

Курс евро:

552,92 тенге на покупку, 558,44 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,02 тенге на покупку, 6,16 тенге на продажу.

Нефтяной кэшбэк кончается – цены на сырье падают

Ранее сообщалось, что казахстанский тенге занял лидирующее место среди самых укрепившихся валют 2026 года, обогнав большинство денежных единиц мира.

Мухит Турсынали
Читайте также
В Алматы 19 апреля перекроют Аль-Фараби и Абая: важные детали для водителей
11:13, Сегодня
В Алматы 19 апреля перекроют Аль-Фараби и Абая: важные детали для водителей
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 18 января
11:03, 18 января 2026
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 18 января
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 апреля
11:02, 04 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 апреля
Арман Царукян прокомментировал своё снятие с авиарейса
11:52, Сегодня
Арман Царукян прокомментировал своё снятие с авиарейса
Мераб Двалишвили "оправдал" своё поражение Петру Яну в бою за титул UFC
11:10, Сегодня
Мераб Двалишвили "оправдал" своё поражение Петру Яну в бою за титул UFC
Тяжеловес из Казахстана "отомстила" таджикской дзюдоистке за казашку на чемпионате Азии
10:29, Сегодня
Тяжеловес из Казахстана "отомстила" таджикской дзюдоистке за казашку на чемпионате Азии
Драмой завершилась схватка звезды дзюдо из Казахстана за "золото" чемпионата Азии
10:23, Сегодня
Драмой завершилась схватка звезды дзюдо из Казахстана за "золото" чемпионата Азии
