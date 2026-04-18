Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 апреля
По состоянию на 18 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 469,52 тенге; евро – 553,75 тенге; российский рубль – 6,15 тенге; китайский юань – 68,82 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
467,82 тенге на покупку, 474,81 тенге на продажу.
Курс евро:
552,74 тенге на покупку, 562,74 тенге на продажу.
Курс рубля:
6 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
469,11 тенге на покупку, 471,71 тенге на продажу.
Курс евро:
552,92 тенге на покупку, 558,44 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,02 тенге на покупку, 6,16 тенге на продажу.
Ранее сообщалось, что казахстанский тенге занял лидирующее место среди самых укрепившихся валют 2026 года, обогнав большинство денежных единиц мира.