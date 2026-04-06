Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 апреля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 11:10 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 6 апреля 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,46 тенге, евро – 543,1 тенге, рубля – 5,86 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 464 тенге, продажи – 471 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 534,1 тенге, продажи – 544,1 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,77 тенге, продажи – 6,07 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 464,3 тенге, продажи – 470,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 538 тенге, продажи – 543,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,85 тенге, продажи – 5,99 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 466,7 тенге, продажи – 468,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 538,1 тенге, продажи – 543,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,86 тенге, продажи – 5,93.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Лариса Черненко
