Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 6 апреля 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,46 тенге, евро – 543,1 тенге, рубля – 5,86 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 464 тенге, продажи – 471 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 534,1 тенге, продажи – 544,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,77 тенге, продажи – 6,07 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 464,3 тенге, продажи – 470,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 538 тенге, продажи – 543,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,85 тенге, продажи – 5,99 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 466,7 тенге, продажи – 468,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 538,1 тенге, продажи – 543,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,86 тенге, продажи – 5,93. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

