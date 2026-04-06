Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,46 тенге, евро – 543,1 тенге, рубля – 5,86 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 464 тенге, продажи – 471 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 534,1 тенге, продажи – 544,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,77 тенге, продажи – 6,07 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 464,3 тенге, продажи – 470,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 538 тенге, продажи – 543,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,85 тенге, продажи – 5,99 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 466,7 тенге, продажи – 468,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 538,1 тенге, продажи – 543,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,86 тенге, продажи – 5,93.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.