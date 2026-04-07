Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 466,33 тенге, евро – 538,47 тенге, рубля – 5,9 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 457 тенге, продажи – 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 523 тенге, продажи – 533 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,65 тенге, продажи – 5,95 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 457 тенге, продажи – 460 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 529,1 тенге, продажи – 535 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,79 тенге, продажи – 5,93 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 458,2 тенге, продажи – 460,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 529,5 тенге, продажи – 535,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,82 тенге, продажи – 5,90.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.