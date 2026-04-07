Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 7 апреля 2026 года (на 11:14).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 466,33 тенге, евро – 538,47 тенге, рубля – 5,9 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 457 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 523 тенге, продажи – 533 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,65 тенге, продажи – 5,95 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 457 тенге, продажи – 460 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 529,1 тенге, продажи – 535 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,79 тенге, продажи – 5,93 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 458,2 тенге, продажи – 460,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 529,5 тенге, продажи – 535,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,82 тенге, продажи – 5,90. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

