Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 14 апреля 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,9 тенге, евро – 555,3 тенге, рубля – 6,13 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 472 тенге, продажи – 479 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 554,8 тенге, продажи – 564,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,45 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 475,8 тенге, продажи – 478,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 555,9 тенге, продажи – 561,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,13 тенге, продажи – 6,25 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 476,5 тенге, продажи – 478,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 556,7 тенге, продажи – 562,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,16 тенге, продажи – 6,23.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Лариса Черненко
