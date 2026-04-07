Финансы

Тарифы на электричество могут повыситься к концу второго квартала – Минэнерго

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 12:08 Фото: unsplash
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 7 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность удорожания электроэнергии в текущем году, передает корреспондент Zakon.kz.

В апреле в Казахстане перестал действовать мораторий на тарифы.

"Возможно, к концу второго квартала какие-то изменения будут. Мы регулируем тариф на выработку электроэнергии. По электроэнергии заявки поступали, как в прошлом году, так и сейчас коллеги обращаются", – сказал Есимханов.

По его словам, есть запрос на увеличение определенных затрат, в первую очередь по увеличению зарплат.

"Есть определенный рост и других затрат, например, по газу мы подняли – часть затрат по газу до сих пор не учтена в тарифе станций, хотя есть даже определенная убыточность в этом направлении. Та же вода для ТЭЦ выросла в два раза. Мы эти затраты проверяем в рамках своей компетенции. Была отсылка на рост цены угля, но мы, зная, что на "Богатырь Комир" цена на уголь не росла, мы это не принимаем", – уточнил спикер.

С 1 апреля в Казахстане перестал действовать мораторий на тарифы – мера, которая в последние месяцы напрямую сдерживала рост цен.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
