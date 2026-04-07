Уголь будет постепенно дорожать в Казахстане

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 7 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность повышения цен на уголь из-за планов государства по увеличению объемов его использования, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, уголь дорожать будет, но это будет происходить постепенно.

"Этой зимой никаких подорожаний не ожидается. Потому что потребление угля вырастет не в этом году, оно будет постепенным", – сказал Есимханов.

Но этого, как подчеркнул вице-министр, нельзя исключать в будущем.

"Сегодня была большая информация от угледобывающих предприятий по модернизации и увеличению добычи. Будут затраты, инвестиции, это приведет к инфляционному росту стоимости угля, думаю. Но оно будет регулируемым и постепенно", – добавил Есимханов.

Ранее мы писали, что около 130 млн тонн угля планирует добыть Казахстан в 2026 году.