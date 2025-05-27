Платили по завышенным тарифам: в Минэнерго рассказали о перерасчете за электроэнергию

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 27 мая 2025 года на брифинге в правительстве озвучил, как планируется делать перерасчет казахстанцам, которые платили по завышенным тарифам за электроэнергию, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о проверке Высшей аудиторской палаты, выявившей системные проблемы и завышенные тарифы, он отметил, что ситуация неоднозначна.

"Основная часть касается тарифообразования, которое регулирует Комитет по естественным монополиям. Проверка после ВАПа продолжается. Я думаю, она никуда не денется. Эти суммы либо будут возвращены путем снижения тарифов, либо реинвестированы, чтобы не повышать тариф в дальнейшем. Эти средства будут учтены при следующих рассмотрениях тарифов", – продолжил Сунгат Есимханов.

Он сообщил, что в рамках проверки ВАП соответствующие представления поступили в министерство только недавно.

"Там есть определенные поручения по изменению правил и т.д. Мы будем отвечать в установленные сроки и думаем, что наши коллеги из ВАПа уже сами озвучат итоги", – сказал вице-министр.

13 мая 2025 года стало известно, что в Казахстане провели аудит эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики. Проверка показала, что потребители переплатили 34,7 млрд тенге из-за завышенных тарифов.