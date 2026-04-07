Общество

В Минэнерго заявили, что не все современные технологии угольной генерации лучше газовых

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 12:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 7 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал влияние угольных и газовых станций на экологию, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что все предприятия должны вводить наилучшие доступные техники (НДТ) с 2031 года.

НДТ – это методы производства, оборудование и управленческие меры, которые максимально снижают вредное воздействие на окружающую среду, основываясь на современных достижениях науки и техники, при этом технически и экономически доступны для внедрения.

"В отрасли энергетики я отказывался от внедрения НДТ, поскольку это достаточно капиталоемкие затраты и технически очень сложно исполнимые. К примеру, в Павлодаре на ТЭЦ-3 невозможно остановить сразу все 6 котлов, поэтому это делается поэтапно. Поэтому мы их распределили на 8 лет. Это по действующим станциям", – сказал Есимханов.

Он заверил, что все новые проекты стопроцентно будут соответствовать Экологическому кодексу.

"Но не скажу, что все современные технологии угольной генерации лучше по выбросам и лучше наших действующих газовых генераций", – добавил вице-министр.

Ранее Есимханов прокомментировал возможность повышения тарифов на электроэнергию.

Азамат Сыздыкбаев
Старую ТЭЦ-2 в Павлодаре решено модернизировать и использовать
Тарифы на электричество могут повыситься к концу второго квартала – Минэнерго
Уголь будет постепенно дорожать в Казахстане
"Готовы выйти на бой": в сборной Канады объяснили отсутствие лидеров в матче с Казахстаном
Супербой "похоронившего" карьеру казахстанца боксёра и чемпиона WBO отменён
Во сколько начнутся матчи пятого тура КПЛ
Известный казахстанский тренер рассказал, за счёт чего "Кайрат" разгромил "Астану" в КПЛ
