В Минэнерго заявили, что не все современные технологии угольной генерации лучше газовых

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 7 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал влияние угольных и газовых станций на экологию, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что все предприятия должны вводить наилучшие доступные техники (НДТ) с 2031 года.

НДТ – это методы производства, оборудование и управленческие меры, которые максимально снижают вредное воздействие на окружающую среду, основываясь на современных достижениях науки и техники, при этом технически и экономически доступны для внедрения.

"В отрасли энергетики я отказывался от внедрения НДТ, поскольку это достаточно капиталоемкие затраты и технически очень сложно исполнимые. К примеру, в Павлодаре на ТЭЦ-3 невозможно остановить сразу все 6 котлов, поэтому это делается поэтапно. Поэтому мы их распределили на 8 лет. Это по действующим станциям", – сказал Есимханов.

Он заверил, что все новые проекты стопроцентно будут соответствовать Экологическому кодексу.

"Но не скажу, что все современные технологии угольной генерации лучше по выбросам и лучше наших действующих газовых генераций", – добавил вице-министр.

