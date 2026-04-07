Стройматериалы дешевеют, а строительство все равно дорожает: в чем причина парадокса
Однако база высокой инфляции в прошлые года все еще напоминает о себе: согласно данным БНС АСПиР РК, с начала 2021 года общие строительные цены выросли на 22,5%. Получается, что даже при текущем замедлении рынок остается в зоне повышенной стоимости.
Главная тема: дорожают не материалы, а сама стройка
Если смотреть внутрь индекса цен в строительстве, становится видно, что источник роста изменился. Если строительно-монтажные работы за год подорожали на те же 5,0%, а машины и оборудование – на 3,3%, но наиболее заметный скачок пришелся на категорию "Работы и затраты", где рост достиг 12,3%. Речь идет о логистике, услугах подрядчиков и организационных издержках.
Таким образом, впервые за несколько лет удорожание строительства стало менее зависимым от сырья и больше зависит от структуры производственного процесса.
Стройматериалы стремительно дешевеют
На этом фоне особенно показательны цены на строительные материалы – их индекс в марте остался на уровне февраля – 100,0%, а по сравнению с декабрем даже слегка снизился до 99,8%.
Фактически рынок материалов перешел в стагнацию. Так, черные металлы демонстрируют снижение до 99,6% в годовом выражении, трубы – до 98,2%, а изделия из стали опускаются еще заметнее – до 88,8%.
Еще более резкая динамика наблюдается в отдельных сегментах пластмасс, где индекс уходит в район 84-85%.
Такой резкий уход цен "вниз" тоже во многом объясняется высокой инфляцией прошлых лет.
Локальные тренды строительства
При этом говорить о полном развороте вниз нельзя. Внутри группы материалов остаются сегменты, где цены продолжают расти, причем довольно ощутимо.
Листовое стекло за год подорожало на 18,7%, цемент – на 11,1%, камень для строительства и отделки – на 8,6%.
Впрочем, это совсем не тенденция, а точечные всплески спроса или ограничения предложения.
В конце отметим, что и в большинстве регионов годовой рост держится в диапазоне 4-6%, без резких перекосов. Немного быстрее растут Павлодарская область с показателем 106,9%, Шымкент – 106,0% и Алматинская область – 106,1%. Более сдержанная динамика наблюдается в Жамбылской области, где индекс составил 103,8%.
