Стройматериалы дешевеют, а строительство все равно дорожает: в чем причина парадокса

Индекс цен в строительстве РК в марте 2026 года показал спокойную, почти инерционную динамику. За месяц цены прибавили всего 0,2%. Год к году рост составил 5,0%, что выглядит очень умеренно на фоне предыдущих лет, сообщает Zakon.kz.

Однако база высокой инфляции в прошлые года все еще напоминает о себе: согласно данным БНС АСПиР РК, с начала 2021 года общие строительные цены выросли на 22,5%. Получается, что даже при текущем замедлении рынок остается в зоне повышенной стоимости.

Главная тема: дорожают не материалы, а сама стройка

Если смотреть внутрь индекса цен в строительстве, становится видно, что источник роста изменился. Если строительно-монтажные работы за год подорожали на те же 5,0%, а машины и оборудование – на 3,3%, но наиболее заметный скачок пришелся на категорию "Работы и затраты", где рост достиг 12,3%. Речь идет о логистике, услугах подрядчиков и организационных издержках.

Таким образом, впервые за несколько лет удорожание строительства стало менее зависимым от сырья и больше зависит от структуры производственного процесса.

Стройматериалы стремительно дешевеют

На этом фоне особенно показательны цены на строительные материалы – их индекс в марте остался на уровне февраля – 100,0%, а по сравнению с декабрем даже слегка снизился до 99,8%.

Фактически рынок материалов перешел в стагнацию. Так, черные металлы демонстрируют снижение до 99,6% в годовом выражении, трубы – до 98,2%, а изделия из стали опускаются еще заметнее – до 88,8%.

Еще более резкая динамика наблюдается в отдельных сегментах пластмасс, где индекс уходит в район 84-85%.

Такой резкий уход цен "вниз" тоже во многом объясняется высокой инфляцией прошлых лет.

Локальные тренды строительства

При этом говорить о полном развороте вниз нельзя. Внутри группы материалов остаются сегменты, где цены продолжают расти, причем довольно ощутимо.

Листовое стекло за год подорожало на 18,7%, цемент – на 11,1%, камень для строительства и отделки – на 8,6%.

Впрочем, это совсем не тенденция, а точечные всплески спроса или ограничения предложения.

В конце отметим, что и в большинстве регионов годовой рост держится в диапазоне 4-6%, без резких перекосов. Немного быстрее растут Павлодарская область с показателем 106,9%, Шымкент – 106,0% и Алматинская область – 106,1%. Более сдержанная динамика наблюдается в Жамбылской области, где индекс составил 103,8%.

