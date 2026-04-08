Финансы

Тенге стал самой быстро крепнущей валютой мира

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Тенге за последние полгода обогнал все валюты мира, показав самое сильное укрепление к доллару. Самый сильный рост зафиксирован с 28 февраля, когда начались военные действия в Иране, сообщает Zakon.kz.

Позади и рубль, и иена, и фунт, и евро...

По данным платформы Koyfin (международная это онлайн-платформа для анализа финансовых рынков), за последние 6 месяцев тенге показал невероятную динамику.

Данные по валютам (в пересчете на укрепление к доллару):

  • KZT: +14,97%
  • RUB: +4,13%
  • CNY: +3,68%
  • NOK: +2,71%
  • EUR: −0,93%
  • GBP: −1,38%
  • JPY: −5,19%.

Таким образом, разрыв между тенге и остальными валютами составляет более 10 процентных пунктов, а общий диапазон колебаний достигает почти 20 п.п.

Фото: koyfin

Что произошло 7 апреля?

Особенно показательным стал день 7 апреля 2026 года на бирже KASE. В течение дня курс доллара колебался от 458,65 до 470,6 тенге. Завершились торги на уровне 460,37 тенге за доллар - это двухлетний максимум.

В этот день должен был истечь ультиматум Дональда Трампа Ирану.

"Помните, когда я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив. Время истекает – 48 часов до того, как на них обрушится весь ад", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Такое заявление вызвало панику на всех рынках, и волна тревоги дошла и до нас. Сегодня, когда стало известно, что Иран и США согласились на перемирие, курс USD/KZT начал успокаиваться. Утром 8 апреля на Форексе на доллар торгуется по 474 тенге за доллар, а в обменных пунктах диапазон составил 470-475 тенге.

Совпадение факторов или устойчивый вектор

Если с мартовским укреплением тенге все более или менее понятно (сверхвысокая цена на нефть), то как объяснить полугодовую динамику?

Старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев объясняет, что усиление тенге связано с сочетанием факторов, в том числе и грамотных действий правительства страны.

По его словам, нацвалюта укрепилась из-за роста цен на нефть, увеличения притока валюты в страну, а также действий Нацбанка и Минфина, которые поддерживали предложение долларов на рынке через продажи из Нацфонда и стерилизационные операции. При этом, по данным регулятора, в марте 2026 года тенге укрепился на 3,9% до 478,15 за доллар без проведения валютных интервенций, а торговая активность на KASE выросла.

Нефть как ключевой источник валюты

Главным фактором остается нефть. Казахстан получает основную валютную выручку за счет экспорта сырья, поэтому рост цен напрямую влияет на курс.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 1 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса обозначил эту зависимость:

"Основная экспортная статья Казахстана – это нефть, которая растет в цене и составляет более 50% от экспортной выручки. Объемы остались те же, цена растет, объем экспортной выручки тоже растет", – сказал Сулейменов.

Во время конфликта вокруг Ирана цена нефти поднималась до 115–120 долларов за баррель. Позже произошел откат к уровням около 95 долларов, что все равно существенно выше бюджетных ориентиров в 60–70 долларов.

Продажи из Нацфонда усилили эффект

Дополнительным фактором стали операции с Национальным фондом. В феврале было продано около 400 млн долларов, в марте ожидались продажи на уровне 400–500 млн долларов, а в апреле – еще 300–400 млн долларов. Эти операции увеличивают предложение валюты на внутреннем рынке и оказывают давление на курс доллара.

Высокая ставка и приток капитала

Еще один фактор – высокая доходность в тенге. Базовая ставка НБРК составляет 18%, что делает тенговые активы суперпривлекательными.

В конце 2025 года иностранные инвесторы увеличили вложения в государственные облигации Казахстана. Приток капитала усиливает спрос на тенге и дополнительно поддерживает курс.

Make Tenge Great Again!

Однако, в долгосрочной перспективе укрепление может замедлиться.

"При снижении цен на нефть, сокращении продаж валюты из Нацфонда или ослаблении интереса нерезидентов к тенговым активам давление на тенге может вернуться. Во второй половине 2026 года часть поддерживающих факторов способна ослабнуть". Ергазы Таубаев

При этом, как полагает экономист Эльдар Шамсутдинов, тенге в обозримом будущем продолжит свое "Make Tenge Great Again".

"Доходность для инвесторов в тенге сейчас хорошая, а цена на нефть дает позитив в укреплении, нефть вероятно будет дорогой еще как минимум четыре месяца, даже если завтра Трамп уговорит Иран открыть Ормузский пролив".Эльдар Шамсутдинов

Ранее мы рассказали, насколько для казахстанцев подешевел отпуск за границей на фоне сильного тенге.

Андрей Зубов
