Назван топ-10 самых сильных валют 2026 года – тенге среди них

Казахстанский тенге занял лидирующее место среди самых укрепившихся валют 2026 года, обогнав большинство денежных единиц мира. Почему это произошло – в материале Zakon.kz.

Нефть переписала правила игры

В начале 2026 года рынок ждал предсказуемого развития событий: экономика США плавно замедлялась, Федеральная резервная система снижала ставку как минимум дважды, а остальные центробанки планеты тихонько двигались следом.

Конфликт вокруг Ирана этот сценарий разрушил за сутки. Цены на нефть то поднимались до 120 долларов за баррель, затем откатывались к 95 долларов – что все равно значительно выше привычных цен.

Естественно, что тут же выросли глобальные инфляционные ожидания и изменилась риторика центробанков.

ФРС США взяла паузу, а в Европе и Азии усилились сигналы ужесточения политики. Разница в ставках начала расширяться, и доллар оказался под давлением.

Тенге оказался там, где делают деньги

Нынешний срез валютного рынка выглядит парадоксально. По мнению макроаналитика Пьеро Чингари (Piero Cingari), тенге занимает 5 место среди валют, укрепившихся к доллару с начала года.

Ключевое объяснение происходящего лежит в структуре экономики РК, где большую долю экспортной выручки обеспечивает нефть.

Рост цен автоматически увеличивает приток валюты в страну. Это прямо отражается на курсе. Председатель Национального банка Тимур Сулейменов подчеркивал, что при неизменных объемах экспорта именно цена формирует дополнительную выручку. Во время обострения на Ближнем Востоке рынок фактически работал в пользу тенге.

"Основная экспортная статья Казахстана – это нефть, которая растет в цене и составляет более 50% от экспортной выручки. Объемы остались те же, цена растет, объем экспортной выручки тоже растет", – сказал Сулейменов.

Второй уровень поддержки – процентная ставка. Базовая ставка Нацбанка составляет 18%. Такая доходность делает тенговые активы привлекательными для инвесторов. В конце 2025 года выросли вложения нерезидентов в государственные облигации Казахстана. Это усилило спрос на тенге и закрепило тренд.

Две оценки – одна картина

Интересно, что оценка динамики валют зависит от методик. Ранее мы давали расчеты платформы Koyfin, где рост тенге к доллару достиг +14,97% за шесть месяцев. (Подробнее – в материале "Тенге стал самой быстро крепнущей валютой мира".) При этом названы и другие валюты, показавшие положительный темпы к USD:

рубль: +4,13%

юань: +3,68%

норвежская крона: +2,71%

евро: −0,93%

фунт: −1,38%

йена: −5,19%

Разница в оценках связана с методикой. Расчет Пьеро Чингари – это сравнительный рейтинг с начала года (3 месяца) с единой базой и ограниченной выборкой валют, где важна сопоставимость стран. Поэтому у него тенге показывает +6,70% и 5 место. Данные Koyfin – это фактическая динамика курсов по рыночным котировкам с другими временными срезами (6 месяцев) и точками отсчета, без "сглаживания" под рейтинг. Поэтому рост выше – +14,97%.

Первый подход отвечает на вопрос "кто сильнее других", второй – "насколько вырос курс в реальности", и в обоих случаях вывод совпадает: тенге находится среди лидеров.

Тенге получил все сразу – а что дальше?

Этот пример, наверное, впервые в истории независимого Казахстана, показывает, как причудливо могут "сойтись звезды на экономическом небосклоне". Валютный рынок отреагировал не только на экономику и новые риски в мире, но и на многие другие составляющие.

Текущая динамика держится на внешних условиях. Это очень капризные переменные: цена на нефть, напряженность в мире, грамотные действия регулятора и интерес иностранных инвесторов. Если эти факторы разойдутся или ослабнут, курс тенге может развернуться так же быстро, как и укрепился.

