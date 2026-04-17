#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Финансы

Назван топ-10 самых сильных валют 2026 года – тенге среди них

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанский тенге занял лидирующее место среди самых укрепившихся валют 2026 года, обогнав большинство денежных единиц мира. Почему это произошло – в материале Zakon.kz.

Нефть переписала правила игры

В начале 2026 года рынок ждал предсказуемого развития событий: экономика США плавно замедлялась, Федеральная резервная система снижала ставку как минимум дважды, а остальные центробанки планеты тихонько двигались следом.

Конфликт вокруг Ирана этот сценарий разрушил за сутки. Цены на нефть то поднимались до 120 долларов за баррель, затем откатывались к 95 долларов – что все равно значительно выше привычных цен.

Естественно, что тут же выросли глобальные инфляционные ожидания и изменилась риторика центробанков.

ФРС США взяла паузу, а в Европе и Азии усилились сигналы ужесточения политики. Разница в ставках начала расширяться, и доллар оказался под давлением.

Тенге оказался там, где делают деньги

Нынешний срез валютного рынка выглядит парадоксально. По мнению макроаналитика Пьеро Чингари (Piero Cingari), тенге занимает 5 место среди валют, укрепившихся к доллару с начала года.

Фото: Zakon.kz

Ключевое объяснение происходящего лежит в структуре экономики РК, где большую долю экспортной выручки обеспечивает нефть.

Рост цен автоматически увеличивает приток валюты в страну. Это прямо отражается на курсе. Председатель Национального банка Тимур Сулейменов подчеркивал, что при неизменных объемах экспорта именно цена формирует дополнительную выручку. Во время обострения на Ближнем Востоке рынок фактически работал в пользу тенге.

"Основная экспортная статья Казахстана – это нефть, которая растет в цене и составляет более 50% от экспортной выручки. Объемы остались те же, цена растет, объем экспортной выручки тоже растет", – сказал Сулейменов.

Второй уровень поддержки – процентная ставка. Базовая ставка Нацбанка составляет 18%. Такая доходность делает тенговые активы привлекательными для инвесторов. В конце 2025 года выросли вложения нерезидентов в государственные облигации Казахстана. Это усилило спрос на тенге и закрепило тренд.

Две оценки – одна картина

Интересно, что оценка динамики валют зависит от методик. Ранее мы давали расчеты платформы Koyfin, где рост тенге к доллару достиг +14,97% за шесть месяцев. (Подробнее – в материале "Тенге стал самой быстро крепнущей валютой мира".) При этом названы и другие валюты, показавшие положительный темпы к USD:

  • рубль: +4,13%
  • юань: +3,68%
  • норвежская крона: +2,71%
  • евро: −0,93%
  • фунт: −1,38%
  • йена: −5,19%

Разница в оценках связана с методикой. Расчет Пьеро Чингари – это сравнительный рейтинг с начала года (3 месяца) с единой базой и ограниченной выборкой валют, где важна сопоставимость стран. Поэтому у него тенге показывает +6,70% и 5 место. Данные Koyfin – это фактическая динамика курсов по рыночным котировкам с другими временными срезами (6 месяцев) и точками отсчета, без "сглаживания" под рейтинг. Поэтому рост выше – +14,97%.

Первый подход отвечает на вопрос "кто сильнее других", второй – "насколько вырос курс в реальности", и в обоих случаях вывод совпадает: тенге находится среди лидеров.

Тенге получил все сразу – а что дальше?

Этот пример, наверное, впервые в истории независимого Казахстана, показывает, как причудливо могут "сойтись звезды на экономическом небосклоне". Валютный рынок отреагировал не только на экономику и новые риски в мире, но и на многие другие составляющие.

Текущая динамика держится на внешних условиях. Это очень капризные переменные: цена на нефть, напряженность в мире, грамотные действия регулятора и интерес иностранных инвесторов. Если эти факторы разойдутся или ослабнут, курс тенге может развернуться так же быстро, как и укрепился.

Ранее мы рассказали об обновленном прогнозе Нацбанка РК по курсу доллара, инфляции и ВВП.

Поделитесь новостью
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Названы самые дорогие валюты мира в 2026 году
11:59, 16 февраля 2026
Названы самые дорогие валюты мира в 2026 году
Сильное укрепление рубля и продажа валюты: названы причины снижения курса доллара
12:31, 26 февраля 2025
Сильное укрепление рубля и продажа валюты: названы причины снижения курса доллара
Может ли тенге стать более сильной валютой - эксперты назвали условия
17:38, 04 декабря 2023
Может ли тенге стать более сильной валютой - эксперты назвали условия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Узбекистана по хоккею всухую разгромила соперника из Европы на чемпионате мира
13:03, Сегодня
Сборная Узбекистана по хоккею всухую разгромила соперника из Европы на чемпионате мира
"Перспектив на Олимпиаде нет": чемпионам мира из Казахстана вынесли "приговор" после ЧА
12:30, Сегодня
"Перспектив на Олимпиаде нет": чемпионам мира из Казахстана вынесли "приговор" после ЧА
Сенсационный казахстанский дзюдоист поборется с призёром ОИ за "золото" чемпионата Азии
12:29, Сегодня
Сенсационный казахстанский дзюдоист поборется с призёром ОИ за "золото" чемпионата Азии
Топовая дзюдоистка Казахстана не сумела выйти в финал чемпионата Азии
12:19, Сегодня
Топовая дзюдоистка Казахстана не сумела выйти в финал чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: