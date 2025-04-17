Рубль стал самой доходной валютой в мире: стоит ли инвесторам рассчитывать на продолжение триумфа

С начала 2025 года российский рубль возглавил рейтинг самых прибыльных валют мира, обогнав по доходности даже такой защитный актив, как золото, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства Bloomberg, с начала 2025 года рубль укрепился к доллару на внебиржевых торгах на 38%. Для сравнения, золото за тот же период прибавило 23%, шведская крона – 14%, а швейцарский франк – 11%. Серебро показало рост в 12%.

Такая динамика стала неожиданностью для многих аналитиков, которые ранее прогнозировали ослабление российской валюты. Однако ряд факторов способствовал укреплению курса рубля.

Факторы, поддерживающие взлет рубля

Геополитическая ситуация и торговые войны. Эскалация торговых войн, инициированная президентом США Дональдом Трампом, продолжает оказывать давление на доллар, делая другие валюты, включая рубль, более привлекательными. За три месяца индекс доллара обвалился с 109,3% (февраль 2025 года) до 99,7%.

Высокие процентные ставки. Банк России удерживает ключевую ставку на высоком уровне (21%), что делает рублевые активы привлекательными для инвесторов, ищущих высокую доходность.

Ограниченный отток капитала. Санкции, введенные против России ранее, привели к уходу многих иностранных инвесторов, и это парадоксально повлияло на рубль, – отмечает экономист Софья Донец.

"В отличие от других развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного бегством глобальных инвесторов из рискованных активов". Софья Донец

Потепление в отношениях с США. Постепенное восстановление дипломатических отношений между Россией и Америкой также способствует росту интереса к российским высокодоходным активам, – подчеркивает специалист аналитической компании Искандер Луцко, отмечая при этом укрепление валюты РФ.

"Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в марте 2025 года вырос на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – на 19,2%". Искандер Луцко

Курс доллара к рублю в динамике. Фото: google.com/finance

Как менялся курс рубля к тенге

За последние шесть месяцев российский рубль продемонстрировал устойчивый восходящий тренд (порядка 30%) по отношению к казахстанскому тенге, показывая последовательное укрепление.

Январь 2025 года: обменный курс стартовал относительно низко, с 4,88 тенге за рубль, и постепенно вырос примерно до 5,17 к середине месяца.

Февраль 2025 года: продолжилось укрепление, при этом курсы колебались от 5,25 до 5,68 тенге за рубль, что представляет собой значительный месячный прирост.

Март 2025 года: восходящий импульс сохранился, и курс достиг примерно 6,00 тенге за рубль к концу месяца, после старта около 5,64.

Апрель 2025 года: дальнейшее укрепление до текущего значения 6,32 тенге за рубль (по состоянию на 17 апреля 2025 года).

Курс рубля к тенге в динамике. Фото: google.com/finance

Оптимизм крепчает, но риски остаются

Аналитики крупнейших российских банков и инвестиционных компаний, участвующие в макроэкономическом опросе Банка России, второй месяц подряд улучшают свои прогнозы по курсу рубля на 2025 год и последующие два года. Согласно апрельскому прогнозу, средний курс доллара в 2025 году составит 95,2 рубля, что значительно ниже мартовского (98,5 рубля) и февральского (104,7 рубля) прогнозов.

Уже в марте 2025 года курс доллара опускался до минимального значения с июля 2023 года – 81,5 рубля. На 17 апреля 2025 года официальный курс доллара составляет 82,5892 рубля.

Однако не все эксперты разделяют безоговорочный оптимизм. Главный экономист по России и Центральной и Восточной Европе Bloomberg Economics Александр Исаков допускает ослабление курса рубля и прогнозирует его возвращение в диапазон 90–92 рублей за доллар.

Старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев также ожидает плавного ослабления рубля в ближайшие месяцы.

"Дальнейшее укрепление рубля маловероятно, и его курс может вернуться к отметке в 95-100 рублей за доллар уже в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать снижение экспортных цен на российскую нефть и рост импорта". Ергазы Таубаев

Инвестиционные перспективы: взвешенный подход

Ергазы Таубаев советует инвесторам проявлять предельную осторожность и учитывать все потенциальные риски. Из преимуществ инвестиций в рубль на данный момент он отмечает высокие процентные ставки рублевых активов. Из рисков выделяются традиционная волатильность и зависимость рубля от энергоресурсов.

"Также на рубль повлияет ожидаемое снижение ключевой ставки Банком России, которое приведет к уменьшению привлекательности рублевых активов и, как следствие, к ослаблению российской валюты". Ергазы Таубаев

Ранее мы рассказали о том, что курс рубля или индекс доллара – важные, но далеко не главные факторы, определяющие курс тенге. Необходимо учитывать и региональные риски, и внутреннюю экономику Казахстана, и глобальные тренды. Это особенно важно в периоды нестабильности, когда валютные рынки подвержены резким движениям.