Утверждены требования к руководителям исламских банков

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка утверждены Требования к руководителю и членам совета по принципам исламского финансирования в банке с универсальной банковской лицензией, осуществляющем исламские банковские операции, сообщает Zakon.kz.

Так, для занятия должности руководителя или члена совета по принципам исламского финансирования банка физическому лицу необходимо:

иметь безупречную деловую репутацию, подтверждаемую в том числе отсутствием фактов:

совершения указанным лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к применению к банку режима урегулирования;

неснятой или непогашенной судимости указанного лица, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении к лицу уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

наличия отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу;

Кроме того, необходимо:

иметь высшее образование в области исламского коммерческого права или исламских финансов (диплом бакалавра или его эквивалент и выше);

обладать знаниями в области банковского законодательства Республики Казахстан в части осуществления исламских банковских операций, подтверждаемыми в порядке, установленном внутренними документами банка;

иметь стаж работы:

для руководителя совета по принципам исламского финансирования – не менее десяти лет стажа:

в качестве члена совета по принципам исламского финансирования, и (или) работника подразделения внутреннего аудита, осуществляющего аудит по принципам исламского финансирования, и (или) работника подразделения по комплаенс-контролю, ответственного за соблюдение принципов исламского финансирования, или иных аналогичных органов в банках, исламских страховых (перестраховочных) организациях и иных исламских финансовых организациях, являющихся резидентами и нерезидентами РК;

или в международных организациях, устанавливающих стандарты ведения исламского банковского дела;

или научной или преподавательской работы в области исламского коммерческого права или исламских финансов при наличии научной степени доктора наук или доктора философии (PhD (Doctor of Philosophy) (учитывается не более пяти лет стажа);

для члена совета по принципам исламского финансирования – не менее пяти лет стажа, указанного в абзацах третьем, четвертом и пятом настоящего подпункта;

Также нужно:

не являться руководящим работником и не занимать иных должностей в банке, в котором физическое лицо назначается на (занимает) должность руководителя или члена совета по принципам исламского финансирования;

не занимать должности в дочерних организациях банка, в котором физическое лицо назначается на (занимает) должность руководителя или члена совета по принципам исламского финансирования, и организациях, в которых данный банк имеет значительное участие в капитале, за исключением должности руководителя или члена совета по принципам исламского финансирования.

Постановление вводится в действие с 18 апреля 2026 года.