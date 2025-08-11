Нацбанк Казахстана повышает минимальные резервные требования для банков

Сегодня, 11 августа 2025 года, в Национальном банке Республики Казахстан (НБРК) заявили о повышении минимальных резервных требований (МРТ) для банков, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что постановление "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления правления НБРК по вопросам минимальных резервных требований" было утверждено правлением НБРК 25 июля текущего года.

"Изменения в механизм МРТ вносятся в рамках усиления антиинфляционной направленности и совершенствования инструментов денежно-кредитной политики НБРК. Предлагаемые поправки разработаны на основе результатов анализа и изучения международного опыта применения МРТ центральными банками ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа. Так, средний уровень нормативов МРТ по обязательствам в национальной валюте в этих странах (без учета Казахстана) составляет 4-4,5%, по обязательствам в иностранной валюте – около 15%. Уровень нормативов МРТ в Казахстане оставался самым низким в регионе и эффективно составлял 1,3% по тенговым обязательствам и 2,5% по обязательствам в иностранной валюте". Пресс-служба НБРК

Документом будут установлены нормативы в следующих значениях:

по тенговым обязательствам – 3,5% и 5%,

по валютным – 10% и 15%.

"При этом в целях адаптации банковского сектора к вносимым изменениям нормативы МРТ будут повышаться до целевых уровней поэтапно в течении года". Пресс-служба НБРК

В Нацбанке считают, что "принятые меры позволят снизить избыточный рост денежных агрегатов, улучшить трансмиссию денежно-кредитной политики, что повысит эффективность борьбы с инфляцией".

"Главная цель Национального банка – снижение инфляции до 5%. Для этого будут использоваться все доступные инструменты. Стабильная и низкая инфляция – это залог сохранения покупательской способности тенге, трудовых доходов граждан и обеспечения благоприятной среды для сбалансированного и устойчивого экономического роста", – заключили в пресс-службе монетарного регулятора.

