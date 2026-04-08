Могут ли в Казахстане отказаться от всеобщего декларирования

Вице-министр финансов Асет Турысов в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года рассказал, для чего налоговикам декларации казахстанцев, если данные по ним уже имеются в информационных системах ведомства, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание на наличие у Минфина платформы Smart Data Finance, куда стекается вся информация о налогоплательщиках. В этой связи они поинтересовались, так ли необходимо казахстанцам сдавать декларации, учитывая, что сведения об их имуществе уже имеются в базах налоговых органов.

"В соответствии с Налоговым кодексом налоговый орган собирает информацию о каждом налогоплательщике для того, чтобы составить налог и произвести расчет. Это не сегодняшнее нововведение, просто ранее это делалось через интеграцию, где-то – через выгрузку данных. И данные, например, о недвижимости или транспорте, налогоплательщик вносит для прозрачного расчета налогов и для проактивной декларации", – сказал Асет Турусов.

По его словам, речи об отмене всеобщего декларирования не идет.

"У нас задачи такой не стоит, у нас идет работа по трансформации и мы идем на преддекларирование, чтобы в цифровом формате сдавать все необходимые отчеты. Мы готовим такие сервисы, которые основаны на анализе больших данных (BigData). Они в этом году будут выпущены, чтобы каждый гражданин мог зайти и увидеть информацию о себе. Например, вы зарегистрировали в ЦОНе права на недвижимость или в СпецЦОНе зарегистрировали автомобиль. Соответственно, преддекларирование – это цель, где человеку будет предоставлена информация, что у него есть такое-то жилье или такой-то транспорт, и расчет, какие налоги нужно оплатить. Если он будет не согласен, он может обратиться в уполномоченный орган ", – резюмировал спикер.

4 ноября 2025 года Асет Турысов сообщил, что система Smart Data Finance является своего рода мозгом госфинансов, куда поступает информация из внешних и внутренних источников данных по всем налогоплательщикам и участникам внешнеэкономической деятельности.