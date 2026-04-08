Общество

Могут ли в Казахстане отказаться от призыва в армию

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 14:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года рассказал о возможности перейти на профессиональную армию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Мустабеков отметил, что все современные государства имеют как контрактную службу, так и солдат срочной службы.

"Дело в том, что солдаты срочной службы у нас составляют всего 30%, и это составляет в будущем резерв нашего государства. Поэтому (не планируется. – Прим. ред.) полностью отказаться от солдат срочной службы в настоящее время. 70% – военнослужащие по контракту", – указал он.

29 января 2026 года заместитель министра обороны Аскар Мустабеков сообщил, что выпускников вузов будут призывать в армию для контрактной службы.

Читайте также
Процесс призыва в армию изменят в Казахстане
14:00, 26 июня 2025
Процесс призыва в армию изменят в Казахстане
Выпускников вузов будут призывать в армию для контрактной службы
12:49, 29 января 2026
Выпускников вузов будут призывать в армию для контрактной службы
Камеры с ИИ начали устанавливать в казахстанской армии
13:37, 29 января 2026
Камеры с ИИ начали устанавливать в казахстанской армии
Последние
Популярные
Читайте также
Дана Уайт губит UFC: Джейк Пол шокировал фанатов откровенным заявлением
14:28, Сегодня
Дана Уайт губит UFC: Джейк Пол шокировал фанатов откровенным заявлением
Чебурин выставил основу "Атырау" на Кубок РК после скандального матча в Шымкенте
14:09, Сегодня
Чебурин выставил основу "Атырау" на Кубок РК после скандального матча в Шымкенте
Вылетевший от Бублика французский топ-теннисист навсегда попрощался с Монако
13:46, Сегодня
Вылетевший от Бублика французский топ-теннисист навсегда попрощался с Монако
Казахстанская шахматистка выиграла "серебро" Freestyle Chess Open после селфи с Карлсеном
13:18, Сегодня
Казахстанская шахматистка выиграла "серебро" Freestyle Chess Open после селфи с Карлсеном
