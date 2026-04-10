Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 10 апреля 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,82 тенге, евро – 559,9 тенге, рубля – 6,15 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 470,1 тенге, продажи – 477,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,90 тенге, продажи – 6,21 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 472 тенге, продажи – 474,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 554 тенге, продажи – 559,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,06 тенге, продажи – 6,19 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 473,5 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 553,3 тенге, продажи – 558,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,06 тенге, продажи – 6,15. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

