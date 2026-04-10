Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,82 тенге, евро – 559,9 тенге, рубля – 6,15 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 470,1 тенге, продажи – 477,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,90 тенге, продажи – 6,21 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 472 тенге, продажи – 474,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 554 тенге, продажи – 559,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,06 тенге, продажи – 6,19 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 473,5 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 553,3 тенге, продажи – 558,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,06 тенге, продажи – 6,15.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.