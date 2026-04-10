#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 апреля

Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 10 апреля 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,82 тенге, евро – 559,9 тенге, рубля – 6,15 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 470,1 тенге, продажи – 477,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,90 тенге, продажи – 6,21 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 472 тенге, продажи – 474,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 554 тенге, продажи – 559,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,06 тенге, продажи – 6,19 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 473,5 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 553,3 тенге, продажи – 558,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,06 тенге, продажи – 6,15.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
11:21, Сегодня
Снег, дожди, грозы: какая погода ждет Казахстан 11-13 апреля
11:21, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 апреля
11:10, 06 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 апреля
11:10, 06 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 апреля
11:08, 02 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 апреля
11:08, 02 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский борец разгромил узбека, но проиграл японцу на чемпионате Азии в Бишкеке
12:06, Сегодня
12:06, Сегодня
Казахстанский борец разгромил узбека, но проиграл японцу на чемпионате Азии в Бишкеке
Попытавшийся подраться с казахом звёздный узбекский боксёр выиграл чемпионат Азии
11:57, Сегодня
11:57, Сегодня
Попытавшийся подраться с казахом звёздный узбекский боксёр выиграл чемпионат Азии
"Японский кошмар" Ризабека Айтмухана разгромил другого казахстанца на чемпионате Азии
11:45, Сегодня
11:45, Сегодня
"Японский кошмар" Ризабека Айтмухана разгромил другого казахстанца на чемпионате Азии
Казахстан с колоссальным разгромом "отнял" у Узбекистана "золото" чемпионата Азии по боксу
11:38, Сегодня
11:38, Сегодня
Казахстан с колоссальным разгромом "отнял" у Узбекистана "золото" чемпионата Азии по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: