Курсы валют на выходные дни: 11 и 12 апреля
Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 10 апреля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 473,19 тенге, снизившись на 5,59 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 553,17 тенге (-5,26).
Курс российского рубля остался на уровне 6,14 тенге.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,40 тенге (-0,91).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,8-474,3 тенге, евро – по 553,1-558,5 тенге, рубли – по 6,07-6,2.
Утром 10 апреля Национальный банк установил курс доллара в 479,82 тенге, евро – 559,9 тенге, рубля – 6,15 тенге.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript