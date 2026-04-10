Курсы валют на выходные дни: 11 и 12 апреля

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 10 апреля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 473,19 тенге, снизившись на 5,59 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 553,17 тенге (-5,26). Курс российского рубля остался на уровне 6,14 тенге. Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,40 тенге (-0,91). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,8-474,3 тенге, евро – по 553,1-558,5 тенге, рубли – по 6,07-6,2. Утром 10 апреля Национальный банк установил курс доллара в 479,82 тенге, евро – 559,9 тенге, рубля – 6,15 тенге.

