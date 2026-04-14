Вас обвиняют и тут же "спасают": новая схема финансового обмана

Звонок. Официальный голос. Вас обвиняют в финансовом преступлении и тут же предлагают "выход": срочно перевести деньги за рубеж, и дело закроют. Главное условие – никому ни слова.

Эта схема уже фиксируется в казахстанских банках, и ее жертвами становятся люди, которые никогда не слышали слова "дропперство". Совместно с Банком ЦентрКредит объясняем, как устроена ловушка и как в нее не попасть.

Как работает схема: 5 шагов к потере денег

Шаг 1. Ложное обвинение

Жертве сообщают, что она якобы фигурирует в уголовном деле, как участник схемы по отмыванию денег (дроппер). Звонящие представляются следователями, финансовыми инспекторами или службой безопасности банка. Используют правильные термины, создают ощущение официальности.

Шаг 2. Изоляция

Жертве категорически запрещают говорить о звонке родственникам, друзьям или сотрудникам банка. Запрет подкрепляется угрозами, вплоть до угрозы жизни. Цель – отрезать человека от тех, кто мог бы его остановить.

Шаг 3. Готовый сценарий для банка

Мошенники заранее готовят жертву к визиту в отделение: придумывают легенду и буквально репетируют с ней разговор с кассиром. "Скажите, что переводите деньги племяннице на свадьбу", "Это подарок близкому человеку", "Говорите уверенно, не волнуйтесь". Человек приходит в банк с чужим текстом и искренне его произносит.

Шаг 4. "Спасительный" перевод

Мошенники предлагают решение: перевести деньги на "защищенный счет" за рубежом, чаще всего упоминается Грузия. Обещают, что после "проверки" все вернут. На деле деньги уходят безвозвратно.

Шаг 5. Давление и спешка

Жертве не дают времени подумать. Звонки могут идти несколько дней подряд, нагнетая тревогу. Человек идет в банк или обменный пункт, снимает или меняет наличные и несет их на перевод.

Кто в группе риска

Чаще всего под удар попадают люди старшего возраста, они меньше знакомы с понятием "дропперство", острее реагируют на угрозу уголовного преследования и более склонны доверять "официальным" голосам. Но схема может сработать с любым человеком в состоянии стресса и изоляции.

5 признаков того, что вас обманывают

Вам звонят и сразу предъявляют обвинение без повестки, без официальных документов. Вас просят перевести деньги за границу для "сохранности". Вам запрещают говорить об этом кому-либо. Вас торопят и не дают времени подумать. Вам угрожают тюрьмой, расправой, "последствиями".

Если хотя бы один из этих пунктов совпадает – это мошенничество.

Что делать, если вам позвонил мошенник

Положите трубку. Настоящие следователи не работают по телефону и не требуют срочных переводов.

Позвоните близким. Запрет на разговор с родными – это инструмент мошенников, не закона.

Обратитесь в банк лично. Сотрудники обучены распознавать такие ситуации и помогут разобраться.

Сообщите в полицию по номеру 102 или через официальный сайт.

Банк ЦентрКредит обучает своих сотрудников выявлять признаки мошеннического давления на клиентов, именно так удалось предотвратить реальный случай потери крупной суммы. Расскажите об этой схеме своим близким, особенно пожилым родителям. Иногда одного разговора достаточно, чтобы сохранить чужие сбережения. Больше материалов о финансовой безопасности – в BCC Journal.

