#Интересное
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Общество

"Откажитесь!": казахстанцев предупредили о новой криминальной схеме

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 18:01 Фото: pixabay
22 августа 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предупредило казахстанцев о сомнительных предложениях "зарегистрировать компанию за деньги", сообщает Zakon.kz.

Как заявляют в ведомстве, за этим может скрываться участие в преступных схемах и серьезная ответственность. Речь идет о том, что преступные группы часто используют юридические лица, чтобы отмыть доходы, полученные незаконным путем.

Для этого они:

  • привлекают подставных лиц (часто безработные, пенсионеры, студенты, жители сельской местности);
  • используют сложную цепочку компаний – учредителей, в том числе иностранных, зарегистрированных в оффшорах;
  • часто меняют учредителей.
"В последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем. На первый взгляд, такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности. Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом – формальным учредителем компании, используемой в преступных целях", – предупредили в АФМ.

И даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования.

Помните:

  • Вы несете ответственность за деятельность зарегистрированной на вас компании.
  • Ваши персональные данные могут быть использованы повторно в других незаконных схемах.
  • Вознаграждение не стоит последствий в виде судимости, штрафов и ограничения свободы.


"Не рискуйте своей свободой и репутацией. Если вам предлагают зарегистрировать юридическое лицо за деньги, откажитесь и при необходимости обратитесь в уполномоченные органы. Призываем проявлять максимальную осмотрительность и не становиться участником преступных схем", – резюмировали в агентстве.

Ранее в АФМ рассказали о расследовании в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства. По версии следствия, участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также другие фиктивные сведения для завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
