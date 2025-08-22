"Откажитесь!": казахстанцев предупредили о новой криминальной схеме

22 августа 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предупредило казахстанцев о сомнительных предложениях "зарегистрировать компанию за деньги", сообщает Zakon.kz.

Как заявляют в ведомстве, за этим может скрываться участие в преступных схемах и серьезная ответственность. Речь идет о том, что преступные группы часто используют юридические лица, чтобы отмыть доходы, полученные незаконным путем.

Для этого они:

привлекают подставных лиц (часто безработные, пенсионеры, студенты, жители сельской местности);

используют сложную цепочку компаний – учредителей, в том числе иностранных, зарегистрированных в оффшорах;

часто меняют учредителей.

"В последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем. На первый взгляд, такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности. Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом – формальным учредителем компании, используемой в преступных целях", – предупредили в АФМ.

И даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования.

Помните:

Вы несете ответственность за деятельность зарегистрированной на вас компании.

Ваши персональные данные могут быть использованы повторно в других незаконных схемах.

Вознаграждение не стоит последствий в виде судимости, штрафов и ограничения свободы.





"Не рискуйте своей свободой и репутацией. Если вам предлагают зарегистрировать юридическое лицо за деньги, откажитесь и при необходимости обратитесь в уполномоченные органы. Призываем проявлять максимальную осмотрительность и не становиться участником преступных схем", – резюмировали в агентстве.

Ранее в АФМ рассказали о расследовании в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства. По версии следствия, участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также другие фиктивные сведения для завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.