Курс доллара продолжил снижение на торгах 16 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 471,46 тенге, снизившись еще на 2,61 тенге.

Курс евро составил 557 тенге (+4).

Курс российского рубля понизился до 6,14 тенге (-0,18).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,29 тенге (-0,44).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,2-473,5 тенге, евро – по 554,7-560,2 тенге, рубли – по 6,09-6,23.

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно 16 апреля.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость нефти марки Brent, снизившись на 0,17 доллара, составила 94,76 доллара за баррель.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подорожал на 0,26 доллара – до 91,55 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 474,08 тенге, евро – 558,28 тенге, рубля – 6,26 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 апреля, можно здесь.