#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Мощный весенний шторм охватит Казахстан 17 апреля

тучи, деревья, погода, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 16:57 Фото: pexels
Казахстанские синоптики предоставили подробный прогноз погоды на пятницу, 17 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов, как сказано в заявлении от метеорологов РГП "Казгидромет", на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

Ожидаются дожди с грозами, а на юге и юго-востоке – сильные осадки.

Кроме того, на северо-востоке, востоке, в центре и в горных районах юго-востока прогнозируются осадки в виде дождя и снега, местами возможны гололед, град и шквальный ветер.

Далее отмечено, что по стране также ожидаются туманы и усиление ветра, на юге – с пыльной бурей.

"На горных перевалах Туркестанской области, на юго-западе и в горных районах Жамбылской области, а также на юге и востоке Алматинской области ветер может усиливаться до 30 метров в секунду и более".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В заключительной части от специалистов есть также уточнение, что на западе и севере Туркестанской области, на западе и юго-востоке Жамбылской области, а также на севере, западе и в центре Алматинской области и на юге области Абай сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматы ливень, а в Караганде снег: капризы апрельской весны обсуждает Казнет

Мы уже рассказывали, что коммунальные службы Алматы переведены в режим повышенной готовности. С предупреждением выступала и пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: