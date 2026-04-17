Подешевеет ли отпуск в Турции на фоне падающей лиры

Турецкая лира продолжает падать: по данным на 16 апреля, ее курс составил 10,59 тенге. За месяц лира потеряла к казахстанской валюте 5%, а за год – 22,0%, сообщает Zakon.kz.

При этом к доллару лира ослабла на 17,08% за год и еще на 4% с начала 2026 года. На этом фоне логика кажется очевидной: страна с падающей валютой должна становиться дешевле для туристов. Однако на практике этот механизм работает иначе.

Девальвация как привычное явление

Ослабление лиры продолжается несколько лет подряд, но его масштаб меняется. В 2021 году валюта потеряла около 44% стоимости к доллару, в 2022 году – от 30% до 44%, в 2023 году – около 20%. В последние годы темпы снижения замедлились и составляют примерно 17-20% в год, однако давление на курс сохраняется.

Ключевой фактор – высокая зависимость Турции от импорта энергоресурсов. Страна закупает нефть и газ за валюту, и любое повышение цен на сырье автоматически увеличивает давление на курс и разгоняет инфляцию.

Именно поэтому очередные геополитические обострения на Ближнем Востоке практически сразу отражаются на внутренней экономике Турции.

В декабре 2025 года, согласно данным Института статистики Турции (TÜİK), годовая инфляция потребительских цен составила 30,89%, что стало минимальным показателем за последние 49 месяцев. В марте 2026 года годовая инфляция в стране составила 30,87%.

Лира – не главный ориентир для туристов

Из-за многолетней девальвации меняется и поведение населения страны.

По словам старшего специалиста инвестиционной компании Ергазы Таубаева, значительная часть сбережений граждан хранится там в иностранной валюте. Фактически экономика частично "долларизирована": многие цены, контракты и ожидания привязаны не к лире, а к доллару и евро. В такой системе ослабление национальной валюты уже не приводит автоматически к удешевлению товаров и услуг.

"Скорее всего, до конца года лира может потерять еще около 15% к доллару, курс может вырасти с текущих 44,7 до 51-52 лир за доллар". Ергазы Таубаев

Лира дешевеет, отдых – нет

С точки зрения туриста возникает парадокс. Слабая лира должна делать поездку дешевле, однако ключевые расходы остаются стабильными.

Как поясняет сотрудник турфирмы Анель Челик, валютный курс на цену отдыха в пределах отеля не влияет.

"Туры оплачены в евро, соответственно, курс лиры на них не распространяется". Анель Челик

Тем не менее влияние валюты полностью не исчезает. Оно смещается в сегмент повседневных расходов. Питание вне отелей, локальный транспорт и часть услуг зависят от внутреннего рынка, где цены формируются в лирах. В пересчете на тенге такие расходы действительно могут оказаться ниже, чем годом ранее, поясняет сотрудница турфирмы.

Одновременно сохраняется большой сегмент расходов, который остается привязанным к валюте. Это касается не только отелей и перелетов, но и значительной части туристических товаров.

"В популярных зонах сувениры, сладости и кофе часто изначально продаются в долларах или евро". Анель Челик

Дополнительное давление на стоимость поездки сегодня оказывает рост цен на нефть. Удорожание топлива увеличивает издержки авиакомпаний, что приводит к росту топливных сборов и, как следствие, стоимости билетов. Таким образом, часть потенциальной экономии от слабой лиры компенсируется внешними факторами.

Сколько стоит отпуск сейчас

На начало июня поездка в Турцию для двух взрослых с одним ребенком (10 дней, 9 ночей, отель 4 или 4+ звезды, "все включено") обходится в среднем от 1 млн до 1,3 млн тенге в зависимости от направления.

Бодрум остается одним из самых дорогих вариантов – около 1,3 млн тенге. В Аланье и Анталье цены держатся на уровне 1,2 млн тенге, тогда как в Кемере можно уложиться примерно в 1 млн тенге.

Эти цены формируются в валюте и практически не реагируют на ослабление лиры.

Как реально снизить расходы

В таких условиях экономия зависит не от курса как такового, а от поведения самого туриста.

Фиксация цены в тенге при раннем бронировании за 3-6 месяцев позволяет защититься от колебаний курса доллара.

Выбор межсезонья – мая или октября-ноября – снижает нагрузку на перелеты и уменьшает стоимость поездки.

– мая или октября-ноября – снижает нагрузку на перелеты и уменьшает стоимость поездки. Использование банковских карт с кэшбэком помогает сократить потери на конвертации при оплате на месте.

В результате общий эффект от ослабления лиры оказывается ограниченным: экономия возможна на уровне 10-20% за счет локальных расходов, однако значительная часть этой выгоды компенсируется инфляцией и ростом цен на энергоресурсы.

