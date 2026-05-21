В Турции задержали вымогателей, вовлекавших женщин в проституцию

В турецкой провинции Хатай задержали преступную группировку, вымогающую у предпринимателей еженедельную "выплату" в размере от 7 до 15 тыс. лир (72-154 тыс. тенге) и принуждающую женщин к занятию проституцией, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Haber Global , задержаны 39 человек. В отношении 28 задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Было установлено, что члены преступной группы под предлогом "охраны" собирали деньги с владельцев магазинов и различных объектов, принуждали женщин к проституции в массажных салонах, а также угрожали тем, кто не хотел платить.

Участников группировки причастны к 23 различным эпизодам.

Во время обысков по адресам подозреваемых обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, наркотические средства, документы с незаполненными подписями, а также денежные средства в различной валюте.

Ранее мы писали, что "выгодные путевки" в ОАЭ, Египет и Турцию обернулись мошенничеством на 20 млн тенге.