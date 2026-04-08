Статьи

Казахстанцы меняют маршруты: куда летят в 2026 в отпуск и почему "горящих туров" больше нет

куда лететь в отпуск в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 12:22 Фото: Zakon.kz
Отпуск – это дни, которые мы планируем с точностью швейцарского часового механизма. Апрель в самом разгаре, значит, пора спешить. Сезон раннего бронирования почти закрыт. Куда сейчас летят казахстанцы и как не попасть в ловушку стоп-сейла, в материале Zakon.kz.

Апрель – это тот самый месяц, когда весна уже не спрашивает разрешения, а уверенно занимает город, а вместе с ней в голове поселяется навязчивая мысль о том, что пора в отпуск. Мечты о море и отдыхе сразу становятся более реальными и близкими, но и одновременно перерождаются в задачу с дедлайном. И дедлайн этот неприятно близко, ведь сезон раннего бронирования стремительно уходит, а цены, как это принято, начинают расти.

По утрам мы все еще тянемся за куртками, но в мыслях уже щелкают замки чемоданов, мысленно собираются образы идеального отдыха, а в голове звучит торжественное обещание самому себе, что следующий отпуск точно без рабочих чатов и без суеты.

Правда, между мечтой и реальностью, как всегда, лежит пара нюансов: правильный выбор направления, удачное бронирование и, конечно, тот самый коварный овербукинг, способный превратить отпуск в неожиданный квест. Как не наступить на эти туристические грабли и все-таки уехать отдыхать, а не решать проблемы на ресепшене, рассказала туроператор Элина Утяшева.

Самые востребованные направления

"Сейчас наиболее популярным направлением остается Юго-Восточная Азия. С учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке это, по сути, единственный регион, куда казахстанцы летают без лишних сомнений. Чаще всего туристы выбирают Вьетнам и Таиланд как более доступные и бюджетные направления. А те, кто располагает большим бюджетом, традиционно отдают предпочтение Бали. Но если говорить в целом, именно Таиланд и Вьетнам сейчас являются безусловными фаворитами", – отметила туроператор Элина Утяшева.

Забавно, но факт, отпуск – это те несколько дней, которые мы планируем куда тщательнее, чем всю остальную жизнь. Казахстанцы, как показывает практика, в 2026 году остаются верны своим проверенным фаворитам.

"В целом, ситуация по сравнению с прошлым годом почти не изменилась, разве что выбор направлений стал заметно меньше. Туристы, как и прежде, в первую очередь ориентируются на безопасность. Поэтому интерес к направлениям Ближнего Востока, таким как ОАЭ, Турция, Египет, Оман, сейчас ниже", – поясняет туроператор.

Зато Азия как была загружена большим потоком, так и остается. Вьетнам и Таиланд стабильно востребованы, но важно понимать, что отели не резиновые. Туроператоры все чаще сталкиваются со стоп-сейлом и овербукингом.

"Если планируете поездку во Вьетнам или Таиланд, бронировать стоит заранее, минимум за два месяца. Если, конечно, есть желание выбрать действительно хороший отель, а не останавливаться на том, что осталось. И еще один важный момент: понятие "горящих туров" фактически закончилось. Рассчитывать на них больше не стоит".Элина Утяшева

Уходит эпоха внезапных поездок

Горящие туры действительно стали исчезать, но важно понимать, что это значит в целом. По сути, это горящие авиабилеты, которые туроператору нужно срочно реализовать, пока они не "сгорели". Однако сейчас ситуация изменилась.

"Во-первых, из-за высокого потока туристов "гореть" попросту нечему, люди все чаще бронируют поездки в последний момент. Во-вторых, спрос настолько высокий, что иногда мест на рейсах не хватает, и туроператорам приходится дополнительно выкупать их у авиакомпаний. Многие по-прежнему надеются поймать тур за неделю или даже за день до вылета. Но даже если на самолет еще можно найти место, то с отелями все гораздо сложнее. Они бронируются заранее, и не только казахстанскими туристами, а путешественниками со всего мира. В итоге свободных номеров просто не остается", – объясняет туроператор Элина Утяшева.

Избежать такого сценария можно, если относиться к планированию отпуска чуть менее романтично и чуть более прагматично. Важно не просто забронировать, а сделать это заранее. Иногда один короткий звонок или сообщение своему турагенту может сэкономить вам часы нервов при подборе похожего по сервису и внешнему виду отелю.

"Раннее бронирование на летний сезон уже подходит к завершению. Но даже сейчас туристам стоит планировать поездки заранее, особенно если речь идет об азиатских направлениях. Что касается акций и выгодных предложений, они есть всегда. Туроператоры регулярно обновляют промо и подстраивают их под спрос", – отметила Элина Утяшева.

Круизы – новая мода?

Круизные туры пока остаются нишевым продуктом и не входят в число самых популярных вариантов отдыха у казахстанцев, в целом как и вся Европа. Несмотря на то, что такой формат позволяет совместить сразу несколько стран и городов в одной поездке, большинство туристов все же отдают предпочтение классическим экскурсионным маршрутам по Европе или пляжному отдыху в Азии. Круизы чаще выбирают более опытные путешественники.

"Спрос на Европу этим летом есть, но он имеет свою специфику. В большинстве случаев туристы выбирают не пляжный отдых, а экскурсионные туры. Особенно популярны комбинированные маршруты, которые охватывают сразу несколько городов, например, Вена, Дрезден, Париж. Такой формат позволяет за одну поездку увидеть больше, и именно это сейчас привлекает туристов, но тоже не имеет массовый характер", – резюмирует туроператор.

При этом важно помнить, что отпуск – это все-таки не только про отель, звезды и шведский стол, который манит с утра до вечера. Можно улететь в идеальное место и провести половину времени в телефоне, отвечая на рабочие сообщения. А можно выбрать более скромный вариант и действительно почувствовать, что вы отдыхаете.

В конце концов, необязательно сценарий отпуска должен иметь согласование в три этапа с руководством или со своим перфекционизмом. Так что бронируйте, проверяйте, сравнивайте, но не забывайте оставить место для спонтанности. Именно она чаще всего и становится главным воспоминанием.

И если вдруг сомневаетесь, брать ли десерт на ужине, – берите. В отпуске у этого решения нет минусов, а с последствиями разберетесь уже дома. Море и сладости не будут с вами остальные 341 день в году.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
