Финансы

Рис дешевеет на фоне общего роста цен

Рис, крупа, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 03:30 Фото: pexels
Мировые цены на продукты питания в марте ожидаемо ползли вверх, достигнув максимума за последние полгода, во многом из-за конфликта на Ближнем Востоке. Интересно, что рис в общую картину подорожания не вписывается, сообщает Zakon.kz.

Как передает oxu.az, рис оказался единственным подешевевшим продуктом из длинного списка.

В мае 2024 года за центнер просили пиковые 19 долларов, а к началу этого апреля фьючерсы упали до 11 долларов. Это радует как самих потребителей, так и владельцев общепитов и производственных секторов.

Спрос на этот злак растет из года в год из-за растущего населения планеты, интереса к быстрому питанию и азиатской кухне, а также питательности этого продукта. На первый взгляд, дорожающая логистика должны бы привести к росту стоимости этого товара, но у рынка возник мощный контраргумент.

Секрет стабильных цен на рис кроется в забитых до отказа складах крупнейших игроков. Главный козырь в руках Индии, которая контролирует почти 40% мирового экспорта и накопила колоссальные резервы. К индийским запасам скоро добавится свежий урожай из Таиланда и Вьетнама, а Филиппины, один из главных покупателей, уже успели восстановить свои госзапасы.

Даже в американском Арканзасе – ключевом рисовом штате США – собираются сокращать посевные площади под эту культуру. К крупным производителям относится еще и Пакистан. А главные мировые потребители – Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш и Вьетнам.

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, нынешний сезон будет историческим: планета замахнулась на производство более 561 млн тонн риса.

Это значит, что к концу сельскохозяйственного цикла мировые запасы вырастут еще почти на 4%, перешагнув отметку в 217 млн тонн. Это позволяет странам, в которых рис – основа меню, потреблять его в привычных объемах, не опасаясь дефицита.

Ранее мы сообщали, что в Алматы проводится мониторинг цен на социально значимые продукты питания.

Аксинья Титова
Что будет с ценами на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на рис
Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания на фоне укрепления доллара
