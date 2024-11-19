Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания на фоне укрепления доллара

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 19 ноября рассказал, что будет с ценами на продукты питания, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, стоит ли ожидать роста цен на продукты питания до конца года из-за укрепления доллара.

"Конечно, этот фактор тоже мы не можем отрицать: изменения курсовой разницы. И мы понимаем, мы об этом всегда говорим, что по импортозависимым позициям, которые у нас присутствуют на рынке, они разные, и на потребительском рынке разные сегменты, изменения могут быть. Это мы не отрицаем. Изменения будут, здесь скрывать нечего", – сказал Арман Шаккалиев.

На это, по его словам, влияет ряд факторов, в том числе цепочка поставок, логистика, хранение, закуп и так далее.

"По социально значимым продуктам питания, по 19 позициям. Я коллегам вашим сказал, у нас есть четкий коридор прогноза на сегодняшние 0,2% изменения с начала года. Коридор 0,5-0,7 % – это наш потолок. Мы регулируем и занимаемся тем, чтобы не уйти за этот потолок по данной категории товаров. Изменение ценового паритета в структуре товаров, которые за доллары покупаются, оно будет происходить, здесь никакой тайны нет", – указал глава Минторговли.

18 ноября произошло очередное укрепление американской валюты – курс достиг 500 тенге за 1 доллар. Аналитики отметили, что в этой ситуации есть две стороны. Первая – негативная для населения Казахстана, потому что люди становятся беднее по мере того, как нацвалюта слабеет. Вторая – позитивная для госбюджета, который может реализовать все запланированные траты, так как его даже теоретический дефицит быстро перекрывается.