В Казахстане утвердили новый перечень офшорных зон

Постановлением правления Национального банка от 10 апреля 2026 года утвержден перечень оффшорных зон, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 50 оффшорных зон:

Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико);

Княжество Андорра;

Государство Антигуа и Барбуда;

Содружество Багамских островов;

Государство Белиз;

Государство Бруней Даруссалам;

Объединенная Республика Танзания;

Республика Вануату;

Республика Гватемала;

Государство Гренада;

Республика Джибути;

Содружество Доминики;

Доминиканская Республика;

Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

Испания (только в части территории Канарских островов);

Союз Коморских островов;

Кооперативная Республика Гайана;

Республика Коста-Рика;

Китайская Народная Республика (только в части территории специального административного района Аомынь (Макао);

Республика Либерия;

Ливанская Республика;

Исламская Республика Мавритания;

Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

Мальдивская Республика;

Республика Мальта;

Содружество Северных Марианских Островов;

Республика Маршалловы острова;

Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);

Союз Мьянма;

Республика Науру;

Федеративная Республика Нигерия;

Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

Республика Палау;

Республика Панама;

Португалия (только в части территории островов Мадейра);

Независимое Государство Самоа;

Республика Сейшельские острова;

Государство Сент-Винсент и Гренадины;

Федерация Сент-Китс и Невис;

Государство Сент-Люсия;

Республика Суринам;

Королевство Тонга;

Республика Тринидад и Тобаго;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий островов Ангильи, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Нормандских островов (острова Сарк, Олдерни), острова Южной Георгии, Южных Сандвичевых островов, островов Теркс и Кайкос, острова Чагос);

Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

Республика Филиппины;

Французская Республика (только в части территорий островов Кергелен, Французской Гвианы, Французской Полинезии);

Республика Черногория;

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка;

Ямайка.

Под оффшорными зонами понимаются юрисдикции, предоставляющие налоговые льготы или не предусматривающие раскрытие информации при проведении финансовых операций.

Документ направлен на регулирование финансовых операций с юрисдикциями, предоставляющими льготный налоговый режим либо не обеспечивающими достаточную прозрачность финансовой информации.

Постановление вводится в действие с 1 мая 2026 года.