В Казахстане утвердили новый перечень офшорных зон
Постановлением правления Национального банка от 10 апреля 2026 года утвержден перечень оффшорных зон, сообщает Zakon.kz.
В перечень включены 50 оффшорных зон:
- Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико);
- Княжество Андорра;
- Государство Антигуа и Барбуда;
- Содружество Багамских островов;
- Государство Белиз;
- Государство Бруней Даруссалам;
- Объединенная Республика Танзания;
- Республика Вануату;
- Республика Гватемала;
- Государство Гренада;
- Республика Джибути;
- Содружество Доминики;
- Доминиканская Республика;
- Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
- Испания (только в части территории Канарских островов);
- Союз Коморских островов;
- Кооперативная Республика Гайана;
- Республика Коста-Рика;
- Китайская Народная Республика (только в части территории специального административного района Аомынь (Макао);
- Республика Либерия;
- Ливанская Республика;
- Исламская Республика Мавритания;
- Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- Мальдивская Республика;
- Республика Мальта;
- Содружество Северных Марианских Островов;
- Республика Маршалловы острова;
- Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
- Союз Мьянма;
- Республика Науру;
- Федеративная Республика Нигерия;
- Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
- Республика Палау;
- Республика Панама;
- Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- Независимое Государство Самоа;
- Республика Сейшельские острова;
- Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- Федерация Сент-Китс и Невис;
- Государство Сент-Люсия;
- Республика Суринам;
- Королевство Тонга;
- Республика Тринидад и Тобаго;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий островов Ангильи, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Нормандских островов (острова Сарк, Олдерни), острова Южной Георгии, Южных Сандвичевых островов, островов Теркс и Кайкос, острова Чагос);
- Суверенная Демократическая Республика Фиджи;
- Республика Филиппины;
- Французская Республика (только в части территорий островов Кергелен, Французской Гвианы, Французской Полинезии);
- Республика Черногория;
- Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка;
- Ямайка.
Под оффшорными зонами понимаются юрисдикции, предоставляющие налоговые льготы или не предусматривающие раскрытие информации при проведении финансовых операций.
Документ направлен на регулирование финансовых операций с юрисдикциями, предоставляющими льготный налоговый режим либо не обеспечивающими достаточную прозрачность финансовой информации.
Постановление вводится в действие с 1 мая 2026 года.
