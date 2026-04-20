В Казахстане внедряют ИИ для борьбы с телефонным мошенничеством

Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин 20 апреля 2026 года на заседании общественного совета АО "Самрук-Қазына" рассказал, как планируется бороться с телефонным мошенничеством, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что для борьбы с мошенничеством внедрено специальное программное обеспечение, которое по определенным сигнатурам распознает подозрительные звонки.

"Мы, определяя этот звонок, направляем его в соответствующие колл-центры, которые созданы с Генеральной прокуратурой. И мы сейчас перехватываем около 6% таких звонков. Чтобы перехватывать 100% звонков, нам нужно, условно, вырасти почти в 20 раз. Поэтому мы для того, чтобы такого роста не обеспечивать, для того, чтобы этот вопрос, как говорится, купировать, но не в геометрической прогрессии обеспечивать рост количества операторов колл-центра, разрабатываем модели искусственного интеллекта, которые, в принципе, будут сами, так скажем, обрабатывать и обеспечивать защиту наших граждан от мошеннических звонков", – озвучил Багдат Мусин.

По его словам, борьба с телефонным мошенничеством требует постоянной работы, поскольку злоумышленники быстро адаптируются и, как только появляются новые технологии защиты, сразу начинают искать и использовать другие схемы.

"Мы работаем при координации Генеральной прокуратуры и Антифрод-центра Национального банка, то есть у нас тесное взаимодействие. По поручению президента эта межведомственная работа ведется. И мы, как основной телеком-актив страны, конечно же, в этом участвуем. И не только просто вырабатываем какие-то предложения и так далее, мы делаем. То есть мы конкретно на сетях телекоммуникаций внедряем определенное программное обеспечение, которое обеспечивает защиту", – озвучил Багдат Мусин.

Он также подчеркнул, что полной защиты пока нет, однако работа с правоохранительными органами и регуляторами продолжается, чтобы сократить число мошеннических звонков, доходящих до граждан.

