#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.52
553.75
6.15
Наука и технологии

В Казахстане внедряют ИИ для борьбы с телефонным мошенничеством

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 13:16 Фото: pexels
Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин 20 апреля 2026 года на заседании общественного совета АО "Самрук-Қазына" рассказал, как планируется бороться с телефонным мошенничеством, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что для борьбы с мошенничеством внедрено специальное программное обеспечение, которое по определенным сигнатурам распознает подозрительные звонки.

"Мы, определяя этот звонок, направляем его в соответствующие колл-центры, которые созданы с Генеральной прокуратурой. И мы сейчас перехватываем около 6% таких звонков. Чтобы перехватывать 100% звонков, нам нужно, условно, вырасти почти в 20 раз. Поэтому мы для того, чтобы такого роста не обеспечивать, для того, чтобы этот вопрос, как говорится, купировать, но не в геометрической прогрессии обеспечивать рост количества операторов колл-центра, разрабатываем модели искусственного интеллекта, которые, в принципе, будут сами, так скажем, обрабатывать и обеспечивать защиту наших граждан от мошеннических звонков", – озвучил Багдат Мусин.

По его словам, борьба с телефонным мошенничеством требует постоянной работы, поскольку злоумышленники быстро адаптируются и, как только появляются новые технологии защиты, сразу начинают искать и использовать другие схемы.

"Мы работаем при координации Генеральной прокуратуры и Антифрод-центра Национального банка, то есть у нас тесное взаимодействие. По поручению президента эта межведомственная работа ведется. И мы, как основной телеком-актив страны, конечно же, в этом участвуем. И не только просто вырабатываем какие-то предложения и так далее, мы делаем. То есть мы конкретно на сетях телекоммуникаций внедряем определенное программное обеспечение, которое обеспечивает защиту", – озвучил Багдат Мусин.

Он также подчеркнул, что полной защиты пока нет, однако работа с правоохранительными органами и регуляторами продолжается, чтобы сократить число мошеннических звонков, доходящих до граждан.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 13:16
Вернут ли банковские услуги в офлайн-формат на фоне роста ИИ-мошенничества в Казахстане

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Казахстана предупредила о серьезной угрозе, связанной с 18 новыми схемами обмана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Казахстане обновят процесс отправки посылок в почтовых отделениях
15:05, 13 марта 2026
В Казахстане обновят процесс отправки посылок в почтовых отделениях
ИИ принесет 700 млрд тенге дохода фонду "Самрук-Қазына"
15:13, 31 марта 2026
ИИ принесет 700 млрд тенге дохода фонду "Самрук-Қазына"
Когда будет готов казахстанский суперкомпьютер
12:09, 20 июня 2025
Когда будет готов казахстанский суперкомпьютер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Международная федерация дзюдо сообщила о возвращении на татами двух топов из Казахстана
13:06, Сегодня
Международная федерация дзюдо сообщила о возвращении на татами двух топов из Казахстана
КХЛ выбрала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина
12:53, Сегодня
КХЛ выбрала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина
Казахстанскому футбольному клубу грозит понижение в классе
12:45, Сегодня
Казахстанскому футбольному клубу грозит понижение в классе
"Не сказал своего последнего слова": напарник Овечкина о том, что будет дальше
12:20, Сегодня
"Не сказал своего последнего слова": напарник Овечкина о том, что будет дальше
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: