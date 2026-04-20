Финансы

Противодействие мошенникам: как Нурбанк помог клиенту сохранить средства

филиал Нурбанка, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 14:45 Фото: Нурбанк
Сотрудники Нурбанка предотвратили потерю средств клиента, вовремя распознав признаки мошенничества и поставив под сомнение действия третьих лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов.

Благодаря своевременному вмешательству специалистов банка клиенту удалось избежать перевода денежных средств злоумышленникам.

Когда технологии защищают деньги, мошенники атакуют человека

Несмотря на развитие цифровых технологий, многоуровневых систем защиты и многофакторной аутентификации, средства клиентов в банках остаются надежно защищенными от прямого доступа злоумышленников. В этих условиях мошенники все чаще делают ставку не на взлом систем, а на психологическое воздействие, используя методы социальной инженерии. Например, злоумышленники представляются сотрудниками банков, коммунальных служб, "служб безопасности" или правоохранительных органов и вынуждают людей принимать спонтанные и необдуманные решения.

Сигналы, которые не остались незамеченными

Подобный инцидент произошел в филиале Нурбанка в Петропавловске. В отделение обратился постоянный клиент, поведение которого резко отличалось от привычного: обычно спокойный и вежливый, в этот раз он был раздражителен и настойчиво требовал срочно снять деньги с депозита, причем определенными купюрами.

Как отмечают сотрудники банка, подобные признаки входят в перечень типичных индикаторов возможного мошенничества, которые рассматриваются на внутренних обучающих тренингах. Кассир обратила внимание на ситуацию и оперативно привлекла менеджера, а затем и специалистов сектора безопасности. Выслушав клиента, специалисты Нурбанка объяснили, что его пытаются обмануть. Позже это подтвердили также и сотрудники полиции, которые были привлечены в ходе разбирательства.

Как выяснилось, злоумышленники использовали данные одного из интернет-магазинов, где клиент ранее совершал покупки. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они сообщили о якобы раскрытой преступной группе, куда входили продавцы упомянутой торговой интернет-площадки, услугами которых некогда пользовался клиент. Поэтому клиенту полагается компенсация, а также, в случае определенного "содействия следствию", клиенту обязательно положено поощрение за помощь в поимке опасных преступников.

Для этого, по их словам, необходимо было срочно перевести деньги через платежный терминал. Что пообещали и в каком объеме, не так важно. Главное, что клиент буквально примчался в отделение, пытался снять и отправить свои сбережения срочно, обязательно до завершения рабочего дня. Давление усиливалось фактором времени, ведь все действия происходили в конце рабочего дня, когда у клиента практически не оставалось времени на обдумывание.

По словам специалистов банка, это одна из распространенных схем: мошенники требуют срочно перевести деньги, угрожая негативными последствиями в случае отказа или промедления. При этом после первого перевода давление, как правило, не прекращается, злоумышленники снова и снова пытаются получить от жертвы максимальную сумму.

Роль сотрудников банка: человеческий фактор в защите клиентов

Ключевую роль в предотвращении инцидента сыграла подготовка сотрудников. Благодаря обучению и внимательности специалисты банка смогли вовремя распознать нетипичное поведение клиента и предотвратить потенциальную потерю средств. В банке отмечают, что именно сотрудники, находясь на "первой линии", способны выявлять признаки мошенничества и своевременно информировать клиентов о рисках.

Кто в группе риска

Чаще всего жертвами подобных схем становятся пожилые люди. Однако в последнее время злоумышленники все активнее используют детей, имеющих доступ к интернету, чтобы получить персональные данные родителей.

Как защитить свои средства

Эксперты Нурбанка напоминают: любые действия, связанные с переводом средств на "безопасные счета", обналичиванием денег по указанию третьих лиц или передачей средств неизвестным, несут высокий риск потери средств.

Важно помнить:

  • персональные данные, реквизиты карт, пароли и SMS-коды нельзя передавать третьим лицам;
  • сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют перевода средств, установки приложений или передачи конфиденциальной информации;
  • давление и срочность являются ключевыми признаками мошенничества.

АО "Нурбанк" действует на основании лицензии №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Партнерский материал

Ирина Капитанова
Два миллиона тенге требовали мошенники у пенсионерки из Рудного
00:28, 29 ноября 2023
Два миллиона тенге требовали мошенники у пенсионерки из Рудного
Казахстанке вернули сбережения в 9 млн тенге, которые она перевела мошенникам
11:15, 08 апреля 2026
Казахстанке вернули сбережения в 9 млн тенге, которые она перевела мошенникам
Читайте также
Звёздный российский хоккеист претендует на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли
14:39, Сегодня
Звёздный российский хоккеист претендует на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли
Каролина Мухова пострадала после поражения от Елены Рыбакиной в финале топ-турнира
14:20, Сегодня
Каролина Мухова пострадала после поражения от Елены Рыбакиной в финале топ-турнира
"Продолжать в том же духе": Рыбакина рассказала о преследовании Соболенко в рейтинге WTA
14:01, Сегодня
"Продолжать в том же духе": Рыбакина рассказала о преследовании Соболенко в рейтинге WTA
Шестой тур КПЛ установил рекорд посещаемости
13:40, Сегодня
Шестой тур КПЛ установил рекорд посещаемости
