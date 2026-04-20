#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Финансы

Как изменились курсы валют на торгах 20 апреля

Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,49 тенге (+0,14).

Курс российского рубля подрос до 6,22 тенге (+0,7).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,97 тенге (-0,01).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 467,4-470,1 тенге, евро – по 549,7-554,7 тенге, рубли – по 6,07-6,19.

Мировые цены на нефть растут 20 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 5,91%, до 95,72 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 6,74%, до 88,16 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 469,52 тенге, евро – 553,75 тенге, рубля – 6,15 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 апреля, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: