Как изменились курсы валют на торгах 20 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,49 тенге (+0,14).

Курс российского рубля подрос до 6,22 тенге (+0,7).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,97 тенге (-0,01).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 467,4-470,1 тенге, евро – по 549,7-554,7 тенге, рубли – по 6,07-6,19.

Мировые цены на нефть растут 20 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 5,91%, до 95,72 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 6,74%, до 88,16 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 469,52 тенге, евро – 553,75 тенге, рубля – 6,15 тенге.

