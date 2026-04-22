Юань может стать главной валютой года

Обострение вокруг Ирана и риски для Ормузского пролива – ключевого маршрута мировой нефти – начинают менять не только логистику поставок, но и валюту расчетов. На этом фоне усиливается интерес к юаню как альтернативе доллару, выяснял Zakon.kz.

Логистика упирается в валюту

Ормузский пролив остается одной из самых уязвимых точек мировой экономики. Через него ежедневно проходит около 21 млн баррелей нефти – почти 20% глобального потребления. Любая эскалация в регионе автоматически превращается в риск для поставок, а значит – и для всей цепочки расчетов.

Рынок в таких условиях реагирует не только ценой нефти. Начинает меняться сама архитектура сделок: страны ищут способы снизить зависимость от узких мест – как логистических, так и финансовых. Вот и сегодня на фоне обострения напряженности с Ираном Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность частичного перехода с доллара на юань в расчетах за нефть, утверждает экономист Бауржан Шурманов.

Дело в том, что при поставках нефти из стран залива в Китай (главного покупателя сырья) расчеты традиционно идут через доллар, даже если конечная цель – расчеты в юанях.

Это создает дополнительный этап: сначала нефть продается за доллары, затем средства конвертируются в китайскую валюту. При обороте в сотни миллиардов долларов такая схема превращается в системные издержки.

"Речь идет не об отказе от доллара, а о прагматичной реакции на геополитические риски. Мир постепенно уходит от доминирования одной валюты к более диверсифицированной системе расчетов". Бауржан Шурманов

По его оценке, страны Персидского залива обеспечивают около 31% мировой добычи нефти, а их товарооборот с Китаем достигает 300 млрд долларов. В таких условиях лишняя конвертация становится не технической деталью, а фактором, влияющим на экономику сделок.

Только бизнес и никакой политики

На этом фоне интерес к юаню выглядит не политическим жестом, а практическим решением. Если расчеты ведутся с Китаем, логично использовать китайскую валюту напрямую, минуя доллар как промежуточное звено.

Это не означает демонтажа существующей системы. Скорее речь идет о ее усложнении: разные валюты начинают использоваться в зависимости от направления торговли.

"Ключевое изменение заключается не в ослаблении доллара, а в альтернативе. Высокий уровень государственного долга США и использование финансовой системы как инструмента внешнеполитического давления подталкивают страны к диверсификации рисков". Бауржан Шурманов

То, что происходит сегодня в ОАЭ, – это переход к модели стратегической автономии. Глобальная финансовая система становится более сложной и менее централизованной. Это повышает ее устойчивость, но одновременно увеличивает неопределенность для участников рынка, заключает экономист.

Автор "долларовой улыбки" добавляет свой сигнал

Параллельно с изменением расчетной логики усиливается и валютный фактор. По данным Bloomberg, главный инвестиционный директор Eurizon SLJ Capital (инвестиционная компания, базирующаяся в Лондоне, специализируется на валютных и макроэкономических стратегиях. – Прим. ред.) Стивен Джен, автор теории "долларовой улыбки", ожидает укрепления юаня примерно на 9% в этом году – до уровня 6,2-6,4 за доллар.

Этот прогноз строится на иной логике – уже не торговой, а макроэкономической. Более сильный юань, по оценке эксперта, лучше отражает масштаб китайской экономики и повышает ее международную роль.

Ключевая мысль здесь сформулирована предельно прямо.

"Если Китай когда-либо и сможет претендовать на звание крупнейшей экономики мира, то он никогда не добьется этого с помощью стратегии слабой валюты". Стивен Джен

Примечание. Термин "долларовая улыбка" используется для описания поведения курса доллара. Он усиливается в двух противоположных ситуациях – во время кризиса, когда инвесторы уходят в него как в защитный актив, и в периоды сильного роста экономики США, когда туда притягивается капитал. В более спокойной фазе, когда экономика растет умеренно, доллар, как правило, слабеет. Название связано с формой этой зависимости: на графике она выглядит как изогнутая линия, напоминающая улыбку.

Юань идет своим курсом

Предсказание Джена чрезвычайно смелое, учитывая, что пока Народный банк Китая продолжает сдерживать рост юаня посредством ежедневного установления справочного курса. Сегодня он торгуется на уровне 6,8 за доллар, что близко к трехлетнему максимуму. Если в этом году он вырастет до 6,2 за доллар, как предсказывает Джен, это будет означать рекордные темпы укрепления юаня на внутреннем рынке, уверяет Bloomberg.

Тем не менее, юань в значительной степени избежал последствий иранской войны и скачка цен на нефть, которые потрясли другие рынки по всему миру. С начала года он вырос примерно на 2,5% по отношению к доллару, что добавляется к прошлогоднему росту на 4,4%, отмечают аналитики Finam. Усилия китайского ЦБ по сдерживанию роста юаня, вероятно, направлены на сохранение экспортного превосходства Китая.

Почему доллар "не уходит"

Несмотря на эти изменения, позиции доллара остаются устойчивыми. По данным Международного валютного фонда, на него приходится около 58% мировых валютных резервов, а в глобальном валютном обороте, по оценке Банка международных расчетов, доллар участвует примерно в 88% операций.

Это связано с сильным фундаментом: глубиной финансовых рынков США, инфраструктурой и накопленным доверием. Поэтому происходящие изменения не выглядят как смена главной валюты. Скорее это постепенное перераспределение ролей внутри системы.

