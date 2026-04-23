Финансы

Нужно ли пенсионерам платить налоги при сдаче квартиры в аренду

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 16:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанские пенсионеры могут сдавать жилье в качестве самозанятых, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте госдоходов Костаная отметили, что также должны быть соблюдены следующие условия:

  • гражданство РК;
  • без регистрации ИП;
  • без наемных работников;
  • доход до 300 МРП в месяц (1 297 500 тенге в 2026 году).

Налоги

Стоит отметить, что пенсионеры по возрасту освобождены от всех налогов и соцплатежей при применении специального налогового режима для самозанятых.

Как начать

  • зарегистрироваться в приложении e-Salyq Business;
  • выдавать фискальные чеки.

Датой начала применения режима считается дата первого выданного чека.

При этом в ДГД отметили, что невыдача чеков является нарушением закона.

Лариса Черненко
