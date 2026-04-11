Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 апреля

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 11 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 473,19 тенге; евро – 553,17 тенге; российский рубль – 6,14 тенге; китайский юань – 69,4 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 470,01 тенге на покупку, 477 тенге на продажу. Курс евро: 550 тенге на покупку, 560 тенге на продажу. Курс рубля: 5,99 тенге на покупку, 6,31 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 472,34 тенге на покупку, 474,82 тенге на продажу. Курс евро: 554,43 тенге на покупку, 559,97 тенге на продажу. Курс рубля: 6,08 тенге на покупку, 6,22 тенге на продажу. Материал по теме Что происходит с долларом и тенге, объяснили в Нацбанке Ранее сообщалось, что в Казахстане дешевеет вторичное жилье и аренда квартир.

