Изменения планируют внести в форму по доходам от ценных бумаг

Подготовлен проект приказа министра финансов, которым вносятся изменения в формы налоговой отчетности и правил их составления, сообщает Zakon.kz.

Поправками определяются правила (порядок) исполнения налогового обязательства налогоплательщиками (налоговыми агентами) при получении в 2025 году доходов по государственным эмиссионным ценным бумагам и операциям денежного рынка.

В частности, документ предусматривает регулирование обязанностей по исчислению КПН путем представления налоговой отчетности по форме 150.00.

По данным Минфина, ожидается, что принятие проекта позволит систематизировать и уточнить порядок исполнения налоговых обязательств, а также повысит прозрачность процедур в данной сфере.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 мая.