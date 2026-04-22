Минфин планирует обновить формы и правила налоговой отчетности

Подготовлен проект приказа министра финансов, которым вносятся изменения в формы налоговой отчетности с пояснением по их составлению и Правил их представления, сообщает Zakon.kz.

Основная цель проекта – совершенствование форм налоговой отчетности (ФНО), уточнение порядка их заполнения и подачи, а также создание более комфортных условий для налогоплательщиков и налоговых агентов при исполнении своих обязательств.

В частности, устанавливаются формы налоговой отчетности с пояснением по их составлению, порядок представления ФНО, в том числе:

по оказанию государственной услуги "Прием налоговой отчетности";

по оказанию государственной услуги "Прием заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов";

по оказанию государственной услуги "Приостановление, возобновление представления налоговой отчетности".

Как поясняется, предлагаемые изменения направлены на повышение удобства и прозрачности процесса сдачи отчетности.

Ожидается, что внедрение обновленных форм и правил позволит сократить административную нагрузку, улучшить доступ к государственным услугам и повысить качество взаимодействия с органами государственных доходов.

Кроме того, проект ориентирован на развитие налоговой и цифровой грамотности, снижение временных затрат при подаче отчетности и повышение общей эффективности налогового администрирования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 мая 2026 года.