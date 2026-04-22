#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
464.73
546.57
6.19
Право

Минфин планирует обновить формы и правила налоговой отчетности

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 10:26 Фото: freepik
Подготовлен проект приказа министра финансов, которым вносятся изменения в формы налоговой отчетности с пояснением по их составлению и Правил их представления, сообщает Zakon.kz.

Основная цель проекта – совершенствование форм налоговой отчетности (ФНО), уточнение порядка их заполнения и подачи, а также создание более комфортных условий для налогоплательщиков и налоговых агентов при исполнении своих обязательств.

В частности, устанавливаются формы налоговой отчетности с пояснением по их составлению, порядок представления ФНО, в том числе:

  • по оказанию государственной услуги "Прием налоговой отчетности";
  • по оказанию государственной услуги "Прием заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов";
  • по оказанию государственной услуги "Приостановление, возобновление представления налоговой отчетности".

Как поясняется, предлагаемые изменения направлены на повышение удобства и прозрачности процесса сдачи отчетности.

Ожидается, что внедрение обновленных форм и правил позволит сократить административную нагрузку, улучшить доступ к государственным услугам и повысить качество взаимодействия с органами государственных доходов.

Кроме того, проект ориентирован на развитие налоговой и цифровой грамотности, снижение временных затрат при подаче отчетности и повышение общей эффективности налогового администрирования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 мая 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Подушевое финансирование детских творческих кружков: внесены изменения
10:54, Сегодня
Подушевое финансирование детских творческих кружков: внесены изменения
Новые формы налоговой отчетности разработал Минфин
09:18, 10 октября 2025
Новые формы налоговой отчетности разработал Минфин
Новая форма налоговой отчетности появится в Казахстане
10:32, 15 января 2024
Новая форма налоговой отчетности появится в Казахстане
Казахстанские каратистки возглавляют мировой рейтинг
11:10, Сегодня
Казахстанские каратистки возглавляют мировой рейтинг
Нурбол Жумаскалиев выступил с заявлением после увольнения из "Тобыла"
11:00, Сегодня
Нурбол Жумаскалиев выступил с заявлением после увольнения из "Тобыла"
Стала известна дата начала строительства нового стадиона в Кокшетау
10:42, Сегодня
Стала известна дата начала строительства нового стадиона в Кокшетау
Илия Топурия согласился подраться с Арманом Царукяном
10:25, Сегодня
Илия Топурия согласился подраться с Арманом Царукяном
