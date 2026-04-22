Минфин планирует обновить формы и правила налоговой отчетности
Основная цель проекта – совершенствование форм налоговой отчетности (ФНО), уточнение порядка их заполнения и подачи, а также создание более комфортных условий для налогоплательщиков и налоговых агентов при исполнении своих обязательств.
В частности, устанавливаются формы налоговой отчетности с пояснением по их составлению, порядок представления ФНО, в том числе:
- по оказанию государственной услуги "Прием налоговой отчетности";
- по оказанию государственной услуги "Прием заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов";
- по оказанию государственной услуги "Приостановление, возобновление представления налоговой отчетности".
Как поясняется, предлагаемые изменения направлены на повышение удобства и прозрачности процесса сдачи отчетности.
Ожидается, что внедрение обновленных форм и правил позволит сократить административную нагрузку, улучшить доступ к государственным услугам и повысить качество взаимодействия с органами государственных доходов.
Кроме того, проект ориентирован на развитие налоговой и цифровой грамотности, снижение временных затрат при подаче отчетности и повышение общей эффективности налогового администрирования.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 мая 2026 года.