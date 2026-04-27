Право

Изменились правила регистрации в качестве безработных членов семей военнослужащих

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 11:50
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 21 апреля 2026 года внесены изменения в Правила и случаи регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что в течение двух рабочих дней со дня поступления заявлений от сотрудников кадровые подразделения вносят в цифровую систему Фонда персональные данные (индивидуальный идентификационный номер) членов семей с указанием их текущего статуса "безработный".

Цифровая система Фонда в автоматическом режиме формирует списки членов семей с текущим статусом "безработный" и передает их в цифровую систему "Рынок труда".

Списки членов семей с текущим статусом "безработный" отображаются в цифровой системе "Рынок труда" только для Центра.

Регистрация членов семей в качестве безработных осуществляется Центром в цифровой системе "Рынок труда" в течение одного рабочего дня в автоматическом режиме.

Кадровые подразделения вводят в цифровую систему Фонда информацию о членах семей, подлежащих снятию с учета в качестве безработных, при наступлении одного из следующих случаев:

  • изменении статуса "безработный" члена (членов) семей;
  • прекращении службы сотрудниками;
  • смерти или выезда на постоянное место жительства члена (членов) семей за пределы РК.

Снятие с учета членов семей в качестве безработных на основании информации кадровых подразделений осуществляется в следующем порядке:

  • кадровые подразделения вводят в цифровую систему Фонда информацию о членах семей, подлежащих снятию с учета в качестве безработных;
  • информация о членах семей, подлежащих снятию с учета в качестве безработных, в течение одного рабочего дня в автоматическом режиме передается в цифровую систему "Рынок труда";
  • в течение одного рабочего дня со дня поступления информации о членах семей в автоматическом режиме осуществляется снятие с учета членов семей в качестве безработных.

В течение одного рабочего дня со дня снятия с учета членов семей в качестве безработных сведения по ним направляются в цифровую систему Фонда в автоматическом режиме.

Фонд в течение одного рабочего дня со дня внесения в цифровую систему Фонда сведений о снятии с учета членов семей в качестве безработных направляет соответствующую информацию кадровым подразделениям.

Приказ вводится в действие c 12 июля 2026 года.

