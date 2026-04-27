Курс доллара снизился еще на 4 тенге на торгах 27 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 460,80 тенге, снизившись на 3,93 тенге.

Курс российского рубля снизился до 6,15 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,74 тенге (-0,36).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,8-460,5 тенге, евро – по 532,7-543,6 тенге, рубли – по 5,96-6,09.

Мировые цены на нефть растут 27 апреля.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 2,89%, до 101,99 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 2,64%, до 96,89 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 464,86 тенге, евро – 544,03 тенге, рубля – 6,14 тенге.

