Курс доллара снизился еще на 4 тенге на торгах 27 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 460,80 тенге, снизившись на 3,93 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,15 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,74 тенге (-0,36).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,8-460,5 тенге, евро – по 532,7-543,6 тенге, рубли – по 5,96-6,09.
Мировые цены на нефть растут 27 апреля.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 2,89%, до 101,99 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 2,64%, до 96,89 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 464,86 тенге, евро – 544,03 тенге, рубля – 6,14 тенге.
