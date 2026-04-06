Курс доллара снизился еще на 4 тенге на торгах 6 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 466,33 тенге, снизившись еще на 4,07 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,88 тенге (0,01).
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,7-465,2 тенге, евро – по 536-541,8 тенге, рубли – по 5,82-5,97.
Мировые цены на нефть растут 6 апреля.
На лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 1,01 доллара, составила 110,04 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,18 доллара США – до 111,36 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 470,46 тенге, евро – 543,1 тенге, рубля – 5,86 тенге.
