Блогерам Жанабылову и Толегеновой вынесен приговор в Астане

27 апреля 2026 года в Астане вынесли приговор чете блогеров Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда Ерболат Жанабылов признан виновным по ст. 214 ч. 2 п. 2, по ст. 218 ч. 2 п. 1 Уголовного кодекса ("Незаконное предпринимательство", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем") и осужден к 2 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. В соответствии со ст. 63 ч. 1 Уголовного кодекса назначенное наказание считается условным, с установлением пробационного контроля на весь срок.

Эльмира Толегенова признана виновной по тем же статьям и приговорена к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Исполнение наказания отсрочено на 2 года.

22 апреля 2026 года прокурор запросил сроки для супругов-блогеров Жанабылова и Толегеновой.

Во время прений супруги-блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова заявили о раскаянии, попросили не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Во время последнего слова Эльмира Толегенова заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения, в связи с чем суд восстановил судебное следствие и объявил перерыв. 27 апреля прокурор озвучил условия заключенного процессуального соглашения.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассмотрели дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения посчитала, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела. 16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.

16 марта 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов. Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев в суде зачитал, в чем их обвиняют.