В Казахстане изменилась логика денег: "нал" и "безнал" поменялись ролями

Нацбанк Казахстана опубликовал обзор рынка платежных услуг за 2025 год. Формально результат выглядит как окончательная победа безналичных расчетов: 98,3% всех операций в стране проходят в цифровой форме, сообщает Zakon.kz.

Перестройка завершена

Еще недавно главный вопрос для регулятора и правительства звучал просто: сколько операций уйдет из наличных в цифру. Сейчас этот этап фактически закончен, – следует из отчета НБРК.

По объему "безнал" занимает 87,2%, а почти 80% всех операций проходят через интернет и мобильный банкинг. Деньги окончательно "переехали" в смартфон, и это стало повседневностью.

Но именно в этот момент и начинается самое интересное. Когда "безнал" стал нормой, платить "одинаково везде" перестали. Раньше можно было в любой ситуации выбрать любой способ – карта, наличные или перевод.

Теперь все проще и жестче: под каждую ситуацию уже есть свой способ оплаты. За повседневные покупки платят через приложение, более крупные суммы чаще проходят через QR или наличные. То есть способ оплаты выбирают не "как удобнее", а по ситуации.

QR растет в чеке, карты теряют влияние

Этот сдвиг лучше всего видно на QR-платежах. Их доля по количеству операций пока невелика – 10,7%. Но по объему это уже 27,2%. Разрыв показывает: QR используют нечасто, но на более крупные суммы. Инструмент, который воспринимался как быстрый и удобный, начинает работать в сегменте значимых платежей.

Как отмечает Руслан Султанов, интернет и мобильный банкинг закрепились как основной канал для регулярных платежей.

"Оплата через QR-код усиливает позиции в сегменте более крупных транзакций, а наличные сохраняют значение в операциях с высокой суммой". Руслан Султанов

На этом фоне меняется и роль карт. Платежи через терминалы занимают 9,7% по количеству и 19,8% по объему. Карта остается частью системы, но перестает быть главным инструментом. Она уходит "внутрь" цифровых сервисов и больше не определяет поведение пользователей.

Для чего теперь используются наличные?

Самый показательный разворот – в наличных. Их стали снимать реже: количество операций сократилось на 3%. Но общий объем вырос на 7%, а средний чек достиг 116,8 тыс. тенге. Наличные перестают быть деньгами на каждый день и постепенно превращаются в инструмент для крупных сумм.

В итоге складывается новая структура, в которой деньги больше не конкурируют напрямую. Они распределяются по задачам: мобильные платежи закрывают повседневные расходы, QR усиливается в сегменте более крупных операций, а наличные остаются там, где важен размер суммы.

"Такая структура формирует устойчивую модель, в которой рост будет зависеть от качества цифровых сервисов и способности объединять разные сценарии использования денег в единую систему". Руслан Султанов

Обзор Нацбанка фиксирует важный переход: рынок перестал расти за счет отказа от наличных, этот этап завершен. Дальше изменения будут происходить внутри самой системы – через перераспределение ролей в самих платежах и борьбу за то, чтобы и крупные покупки перевести в "безнал".

